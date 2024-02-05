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戰士小公主丨鍾麗淇晒三代同堂幸福合照　將家人放首位被讚超強媽咪

娛樂 11:52 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

鍾麗淇晒出三代同堂合照。

鍾麗淇（Margaret）於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，雖然愛女Isabella患有罕見病，不過鍾麗淇積極陪女兒抗病，轉眼間Isabella已經13歲！

日前鍾麗淇於社交平台晒出全家福，三代同堂幸福滿滿，除了奶奶和老爺外，鍾麗淇的餅印胞姐也罕有現身。

最佳媽媽丨鍾麗淇攬實患罕見病大女玩過山車　愛女如命永遠放家人在首位

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與家人記下美好時刻

鍾麗淇撰文表示踏入新一年，要跟她愛的人留下最美的回憶，她寫道：「從2012年我們與 Venture 的第一次拍攝，到2019年，再到現在的 2024 年…每次看到照片，都讓我激動不已。」

從照片所見，鍾麗淇長女Isabella穿上鮮橙色連身裙，於鏡頭前擺出不同的pose，網民紛紛留言大讚Isabella可愛，又為她加油打氣。

當中鄭秀文留言：「Full of love.」，鍾麗淇即回覆：「It was..my family is my everything」，足見她以家庭為先。

另外網民大讚鍾麗淇為超強媽咪：「Seriously super mom! And amazing capture 」、「你真的是很棒的媽媽」。

鍾麗淇不時晒出家庭照。 （取自instagram）

攬實女兒玩過山車

早前鍾麗淇分享攜同兩女兒到嘉年華遊玩的片段，片中可見，她攬實大女玩過山車，見Isabella面露笑容，玩得超開心。

當中她寫道：「這些時刻正是我身心靈上的燃料，留下一輩子的回憶，沒甚麼開心得與家人在一起。」

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為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

醫生曾指愛女活不過兩歲

Isabella於6個月大時確診罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷不能走路，更指她活不過兩歲。

不過鍾麗淇未有放棄，於愛女5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」。

外間覺得鍾麗淇為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒，她說：「好多人會覺得我付出好大，但我感覺得著更多。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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