戰士小公主丨鍾麗淇晒三代同堂幸福合照　將家人放首位被讚超強媽咪

▲ 鍾麗淇晒出三代同堂合照。

鍾麗淇(Margaret)於2010年與老公Nardone Ruggero結婚,同年誕下大女Isabella,雖然愛女Isabella患有罕見病,不過鍾麗淇積極陪女兒抗病,轉眼間Isabella已經13歲!

日前鍾麗淇於社交平台晒出全家福,三代同堂幸福滿滿,除了奶奶和老爺外,鍾麗淇的餅印胞姐也罕有現身。

最佳媽媽丨鍾麗淇攬實患罕見病大女玩過山車 愛女如命永遠放家人在首位

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

與家人記下美好時刻

鍾麗淇撰文表示踏入新一年,要跟她愛的人留下最美的回憶,她寫道:「從2012年我們與 Venture 的第一次拍攝,到2019年,再到現在的 2024 年…每次看到照片,都讓我激動不已。」

從照片所見,鍾麗淇長女Isabella穿上鮮橙色連身裙,於鏡頭前擺出不同的pose,網民紛紛留言大讚Isabella可愛,又為她加油打氣。

當中鄭秀文留言:「Full of love.」,鍾麗淇即回覆:「It was..my family is my everything」,足見她以家庭為先。

另外網民大讚鍾麗淇為超強媽咪:「Seriously super mom! And amazing capture 」、「你真的是很棒的媽媽」。

▲ 鍾麗淇不時晒出家庭照。 (取自instagram)

攬實女兒玩過山車

早前鍾麗淇分享攜同兩女兒到嘉年華遊玩的片段,片中可見,她攬實大女玩過山車,見Isabella面露笑容,玩得超開心。

當中她寫道:「這些時刻正是我身心靈上的燃料,留下一輩子的回憶,沒甚麼開心得與家人在一起。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲 鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

醫生曾指愛女活不過兩歲

Isabella於6個月大時確診罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf-Hirschhorn Syndrome),手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤,醫生曾診斷不能走路,更指她活不過兩歲。

不過鍾麗淇未有放棄,於愛女5歲起教她走路,雖然一步一艱辛,但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路,鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」。

外間覺得鍾麗淇為愛女付出很多,但她卻反而感謝女兒,她說:「好多人會覺得我付出好大,但我感覺得著更多。」

最新影片推介:丁子朗冼靖峰專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R