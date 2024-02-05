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河國榮離世丨飼主過身寵物如何處置　愛協：視乎家屬怎樣決定

休閒消費 11:08 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

（圖片：HKDR facebook）

上周末先後有兩位演藝界名字突然離世，包括河國榮和鄭啟泰，令不少人大感遺憾。

河國榮來港發展多年，除對演藝表演充滿夢想，很多人都知他生前一直收養多隻流浪狗，更不乏年老多病犬隻，縱然曾收入不穩，仍堅持負擔龐大醫藥費，更曾因此欠債80萬元，但他視狗如家人，不離不棄。

河國榮過身後，多個慈善動物組織都有發文悼念，如多度合作拍攝宣傳短片的救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）、NPV流浪動物醫療基金等，感謝他一直為幫助無依動物的付出。

筆者不知道河國榮過身前還有沒有養狗，但便聯想到如寵物主人離世，甚至本身是獨居人士，遺下的寵物應如何處置?

愛護動物協會表示，如果飼主離世，最理想當然是其親友家屬繼續手飼養，但都要視乎是否願意處理。若果是未有家屬親友可聯絡，便有可能由警方或漁護署介入，再通知有關機構跟進。愛協過去也接收過一位死者遺下的十數隻貓隻，再為貓兒安排作公開領養。

若果因不同原因，寵物無人接手，又應怎辦？

過去在日本也有一些獨居者在家中過身，因隔了一段時間才被發現，家中的寵物亦因此缺水缺糧下虛弱而死；也有一些個案，是忤工上門處理孤獨死者遺體時，發現現場有寵物，最後送去了作安樂死，這些都是令人傷感的結局。

若想尋求幫助。現在坊間都有不少動物組織或領養平台，飼主離世已是傷感，自然不想看見更多悲劇。

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記者:陳家昌

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