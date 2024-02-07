見義勇為｜老翁搭扶手電梯向後跌　身後女生救援雙雙摔倒　以身作盾做肉墊成功救人

▲ 老翁搭扶手電梯向後跌，身後女生救援雙雙摔倒，以身作盾做肉墊成功救人。

搭扶手電梯要注意安全！江蘇南京一名老翁近日在地鐵站搭扶手電梯時失去平衡，身體向後跌；身後一名女子見狀馬上上前撐住，最終兩人一起跌倒。女子在過程中努力用身體擋在老翁身下，導致背部輕微擦傷，而老翁則幸運地未有受傷，女子事後獲南京市頒發見義勇為專項獎金。

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綜合内媒報道，一名老人近日拄著拐杖、拉著手推車在南京地鐵天隆寺站内乘坐扶手電梯，不慎他突然失去平衡，整個人向後跌當時在他身後的30歲卞女士見狀，即上前撐住老人後背，可惜力有不逮，她只能扶著老人一步步往後退。

過程中，老人整個身體幾乎都壓在卞女士身上，但她一直沒有放手。最後她支撐不住，兩人一同摔倒，但她仍然努力地用身體擋在老人身下。幸好地鐵執勤輔警及時趕到現場，緊急按下急停按鈕將扶手電梯停下，卞女士的背部有輕微擦傷，老人則因為在她的保護下沒有受傷。

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事發當日剛好是卞女士的30歲生日，她回想當天的細節時還心有餘悸，因為她力量不大，情況亦相當危急，所幸地鐵執勤輔警及時趕到停下電梯，因此她感恩表示：

「我幫了老人，警察救了我，這也許就是最好的生日禮物。」

事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛讚揚卞女士見義勇為的精神，「毫不猶豫、奮不顧身，這種捨己救人的行為令人欽佩！救人後悄無聲息地離開，這種無私奉獻的精神讓人類目！」、「這樣很不容易，得費很大力氣，為這位小姐姐點讚，好人一生平安」、「這種情況能支撐7步近20個梯階很不容易，拼全力了，身體素質協調性挺棒的」。而南京市見義勇為基金會亦留意到卞女士善舉，於1月26日上午派工作人員前往卞女士工作的公司，向其頒發見義勇為專項獎金和送上鮮花。

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