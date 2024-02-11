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男士注意｜情緒不穩、注意力難集中？ 男性到中年都有更年期　醫生教做6類簡單運動改善

都市病 09:00 2024/02/11

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更年期絕非女性「專利」！有泌尿科醫生指出，男士踏入中年後，由於男性荷爾蒙、即睪固酮分泌漸漸減少，或會出現情緒不穩、注意力不集中、對事物失去興趣、悶悶不樂等現象，這些正正是「男性更年期」表現。要想改善症狀，醫生建議進行6類運動。

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泌尿科醫生高銘鴻在其Facebook專頁指出，一踏入「男性更年期」，男士們很多時會表現得對許多事懶洋洋、提不起勁，因此建議男士們進行以下6種運動針對下肢肌群進行訓練，包括大腿、小腿、臀部、腹肌和核心肌群，以促進睪固酮分泌，改善更年期症狀。

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6類運動改善男士更年期症狀：

  • 深蹲：首先站立，雙腳與肩同寬，然後彎曲膝蓋，將臀部向後坐，保持背部挺直，使腿部下降至大約與地面平行或更低的位置，最後回到起始站姿。
  • 分腿蹲：起身站立，雙腳打開與髖部同寬，雙手放在髖部上或胸前。 一條腿往後跨，後腳腳跟離地，此為起始姿勢。將重心放到前腿上，雙腿屈膝呈90度，後腳膝蓋保持微微離地，身體下降，軀幹保持直立。
  • 反向捲腹：先仰臥，雙腿舉起使與地面呈90度，然後將臀部抬離地面，同時讓腿部向上捲，最後回到起始位置。
  • 仰臥起坐：先仰臥，雙腿彎曲，膝蓋彎著，腳掌平放地面，然後用腹肌力量使上半身抬起，直到與膝蓋平行，最後回到地面。
  • 棒式：臉朝下平趴在地上，然後以肘部和腳尖支撐身體，保持身體呈一直線，從頭部到腳跟，核心肌群需緊繃，以保持這個姿勢，這個動作對於強化核心肌群，特別是腹部和背部的肌肉非常有效。
  • 臀橋：先仰臥，雙腿彎曲，腳掌平放地面，然後用臀部力量抬高臀部，使身體呈直線，最後回到地面。

高銘鴻表示，以上訓練次數需視狀況調整，同時保持正確的姿勢和呼吸，避免過度負荷、讓肌肉受傷。他又提醒，多運動對男性健康好處相當多，搭配足夠的睡眠以及正確的體重，以及攝取足夠的營養都能促進睾酮的正常分泌。

文章內容獲「泌尿科醫生高銘鴻」授權刊登。

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