【美斯齋坐】惡搞改口叫「未see」　內地假名變「未見過」最具創意

美斯(Leo Messi,又譯名梅西)昨日(4日)列席香港大球場的表演賽,惟阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣,引起球迷及港府不滿。

國際邁阿密今日(5日)便會離港轉到日本,周三(7日)在東京國立競技場友賽神戶勝利船,票價更比香港便宜約一半,又另設天價套票,聲稱保證可與美斯會面。不過,國際邁阿密的官方Twitter今早(5日)發文時,宣傳圖片已失去美斯身影,令人揣測他是否再次失場。

球迷噓爆叫美斯「未see」

美斯(Lionel Messi,內地叫梅西)僅列席香港大球場的表演賽,沒有上陣,掀起網民眾怒兼惡搞譯名。

「美斯」香港球迷叫慣叫熟,不過一次失場,球場網上都罵聲不絕。網民創作力強,即刻改口、取諧音叫美斯做「未see」,又甚至叫做「美欺」。

「美斯」近年亦遭內地網民惡搞,易名做「原名梅建國」,流行於小紅書、抖音等平台,還列有祖籍、生平等假資訊。經過昨日失場一事,就連「梅建國」假名都遭人惡搞。

「梅建國」遭網民易名做「未見過」,取其普通話諧音,語帶相關,更加有創意。

▲ (Twittter Inter Miami CF 截圖)

美斯沒現身最新宣傳圖

國際邁阿密的官方Twitter今早發文,宣傳後天在東京的友誼賽,惟欠美斯等球星身影,令人揣測美斯是否再次缺席賽事。

有網民留言表示失望,質疑國際邁阿密「詐騙」,又指不會購票入場。

亦有香港球迷留言,指「香港人又做水魚」,要求「回水」等;亦有網民認為,如美斯在東京的友誼賽落場,對香港球迷十分不公平。

Messi looking forward to a fun day on the bench again