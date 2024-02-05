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【美斯齋坐】惡搞改口叫「未see」　內地假名變「未見過」最具創意

社會 11:45 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

（Twittter Inter Miami CF 截圖）

美斯（Leo Messi，又譯名梅西）昨日（4日）列席香港大球場的表演賽，惟阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，引起球迷及港府不滿。

國際邁阿密今日（5日）便會離港轉到日本，周三（7日）在東京國立競技場友賽神戶勝利船，票價更比香港便宜約一半，又另設天價套票，聲稱保證可與美斯會面。不過，國際邁阿密的官方Twitter今早（5日）發文時，宣傳圖片已失去美斯身影，令人揣測他是否再次失場。

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球迷噓爆叫美斯「未see」

美斯（Lionel Messi，內地叫梅西）僅列席香港大球場的表演賽，沒有上陣，掀起網民眾怒兼惡搞譯名。

「美斯」香港球迷叫慣叫熟，不過一次失場，球場網上都罵聲不絕。網民創作力強，即刻改口、取諧音叫美斯做「未see」，又甚至叫做「美欺」。

「美斯」近年亦遭內地網民惡搞，易名做「原名梅建國」，流行於小紅書、抖音等平台，還列有祖籍、生平等假資訊。經過昨日失場一事，就連「梅建國」假名都遭人惡搞。

「梅建國」遭網民易名做「未見過」，取其普通話諧音，語帶相關，更加有創意。

（Twittter Inter Miami CF 截圖）

美斯沒現身最新宣傳圖

國際邁阿密的官方Twitter今早發文，宣傳後天在東京的友誼賽，惟欠美斯等球星身影，令人揣測美斯是否再次缺席賽事。

有網民留言表示失望，質疑國際邁阿密「詐騙」，又指不會購票入場。

亦有香港球迷留言，指「香港人又做水魚」，要求「回水」等；亦有網民認為，如美斯在東京的友誼賽落場，對香港球迷十分不公平。

Messi looking forward to a fun day on the bench again

scam team. Cheat HK people

no statement for Hong Kong fan?

 

今次美斯、碧咸率國際邁亞密到訪日本，看台正中央位置的比賽門票售45,000日圓（約2,373港元），較香港站最貴門票4,880港元便宜約一半；最便宜的龍門後看台位置，只需10,000日圓（約528港元），而且大部分座位都設兒童票。

賽會亦有推出「特別體驗套票」，分為4種價錢，分別是10萬日圓（約5270港元）、30萬日圓（約15815港元）、150萬日圓（約79072港元）和300萬日圓（約15.8萬港元）。最貴的300萬日圓，可使用「球場中央貴賓室」、使用貴賓入口出入、賽前在場邊觀看操練及獲得特別版毛氈等。

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記者：吳穎嵛

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