美斯無上場丨「球王」美斯冇落場惹全場共憤　謝東閔見證球迷當場扔波衫極不滿

▲ 謝東閔見證大批球迷非常不滿。

香港今年盛事頭炮的國際邁阿密與港超球員的香港大球場表演賽，卻因阿根廷球王美斯全程齋坐無落場引全場共憤，各球迷表示不滿，噓聲四起，更在場內不停高呼「回水」。

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教練解釋冇上場原因

國際邁阿密主教練馬天奴在賽後記者會解釋，明白很多球迷感失望，表示曾考慮讓美斯及蘇亞雷斯兩人上場短時間，但因美斯有肌肉炎症、蘇亞雷斯的膝頭發炎，如果兩人上場風險實在太大，希望球迷體諒。但不少球迷仍不接受解釋。

▲ 美斯冇落場惹不滿。

美斯被扔球衣

昨日（2月4日）賽事吸引不少圈中人欣賞，包括馬國明夫婦﹑高海寧﹑唐詩詠﹑陳庭欣﹑鍾培生以及謝東閔等。

謝東閔在社交網分享在大球場見到美斯，表現十分興奮，並留言：「相隔10年之後終於再見到你🥲🥲🥲🥲好可惜你冇落場踢，希望之後仲有機會見到你踢波。」

之後他亦有拍下美斯在球場走回休息室一幕，美斯走回休息室時，雙手插袋，神色凝重，當刻更有坐在觀眾席的球迷將球衣扔到美斯頭上，以示不滿。

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