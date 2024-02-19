追尋幸福滋味 香港特色甜品、蛋糕、小食店推介    

常說女人多了一個甜品胃，其實何止女人，男女老少嚐過甜點後都會心情愉悅，讓人有滿滿的幸福感！香港人愛吃甜，無論下午茶或飯後，甜品都是不可少，坊間有不少甜品、蛋糕、小食店，但要滿足味蕾兼有特式，而且服務有保證，不妨參考以下6間「優質旅遊服務」計劃認證商戶的店舖，每一間都是回頭率極高，小心味蕾被寵壞！



2 Good Bakery：全人手製暖心蛋糕 減糖無添加無負擔



不少人對蛋糕又愛又恨，想食得健康又能滿足口腹，2 Good Bakery是不錯的選擇，店主從小的夢想是開甜品店，把興趣變成職業，曾在酒店任職甜品師，2019年夢想成真開甜品店。為顧及不同年齡層的顧客，該店出品全以減糖配方製造，選材方面採用優質外國食材，絕無添加劑、防腐劑，全人手製作，價錢大眾化。

店中大熱的檸檬芝士蛋糕，將濃郁的芝士揉合清新開胃的檸檬，清爽而不甜膩。市面上有不少巴斯克蛋糕，該店把近年港人大愛的芋泥和麻糬加入其中，芋泥香而綿密，麻糬軟糯Q彈。店中約20款手工蛋糕，熱賣的還有黑芝麻豆腐慕絲、貓山王榴槤巴斯克蛋糕和鹹蛋肉鬆巴斯克蛋糕等。

▲ 店內所有蛋糕、甜品都是店主精心打造，客群跨越3歲到90歲。

2 Good Bakery：https://www.facebook.com/2Goodbakery/

店舖資料：

地址：佐敦白加士街119號

電話：65031283



小確幸：3重口感布丁燒 印上語句傳遞祝福



2017年成立的小確幸是香港首間布丁燒專門店，兩位店主特意飛到台灣跟師承日本的餅師學藝。一杯小小的布丁燒滿載着店主的心思，布丁燒上印上日本象徵幸福快樂的貓頭鷹圖案；雞蛋布丁上層是焗芝士蛋糕，蛋味濃郁又滑溜，加上最底層的焦糖漿，一啖有齊三種滋味。能做到多種層次感，製作絕不簡單，全人手製作，把三種密度不同的食材同時蒸焗，技巧控制要恰到好處。主打的四葉芝士布丁燒和新口味的法芙娜榛子布丁燒，都是人氣之選。

店主希望為客人在煩囂都市中帶來「一刻微小而確實之幸福」，為了顧客能把幸福帶給遠方的親友，前年推出榮獲比利時布魯塞爾Monds Selection品質比賽項目金獎的蝴蝶酥，產品更附有祝福木牌及心意卡，以傳遞顧客的心意。

▲ 小確幸分別在元朗及中環開店，同時兼顧本地和外地遊客。

小確幸：https://www.alhappinesss.com/

店舖資料：

元朗店：元朗馬田路50號朗景臺2座12舖

電話：52692886

中環店：中環歌賦街44號地舖

電話：59250886



仁芝初：古法中式糖水 傳承傳統手藝



近年有不少新式的甜品店開業，單是旺角已經開到成行成市，但傳統的中式糖水舖卻買少見少。傳統糖水工序繁多，並非單憑一個食譜，相當考師傅的經驗。選址在旺角的仁芝初，店主是一名90後的男生，開店目的是希望保留傳統的中式糖水文化，為此曾到一間傳統糖水舖學藝，邊學邊做。

仁芝初主打的生磨芝麻糊，人手炒香芝麻，慢火細熬，入口啖啖芝麻濃香，稠密適中，口感滑溜。該店的合桃糊和杏仁糊都是生磨製作，保留傳統製法及味道，價錢大眾化。店主自創的法式紫米露，以及港式的楊枝甘露都是熱賣產品。

▲ 仁芝初的生磨芝麻糊，工序繁多、製作時間長，碗碗均是心機之作。

仁芝初：https://www.instagram.com/art.of.dessert_/

店舖資料：

地址：旺角通菜街2Q-2Z鴻輝大廈地下06號鋪

電話：31118709



Lucullus：40年本地品牌 熱銷3D手工朱古力



吃朱古力讓人心情愉快，送朱古力給伴侶更添濃情蜜意，親友間互送朱古力有傳遞祝福之意。別以為朱古力都是歐洲進口，其實香港也有高質的精品手工朱古力品牌，龍島Lucullus憑超過40年的經驗，頂級材料及無限創意，打造屬於香港的精品朱古力。

龍島櫥窗內，放滿一件件精緻的3D手工朱古力，各具不同獨特造型，無論大人或小朋友都無法抵擋這份魔力。該店亦推出蛋糕及烘培產品，當中有充滿地道風味的曲奇，如鴛鴦、紅豆冰和奶醬多等。想與世界各地的親友們分享，店內提供不同大小的禮盒裝，滿足不同需求。

▲ ​​​​​​​Lucullus推出不同大小精美禮盒，迎合不同顧客的需求。

Lucullus：www.lucullus.com.hk

店舖資料：

地址：www.lucullus.com.hk/find-a-store

電話：(852) 2798 1205



Oookie Cookie：創意手工蛋糕曲奇 鹹甜交替顛覆味蕾



近年，香港的蛋糕店和曲奇店開得如雨後春筍，想有驚喜又有特色，不妨考慮主打手工創意蛋糕曲奇的Oookie Cookie。該店創辦人因為愛吃、愛烘培、愛創意和愛藝術，於2016年與一班專業的本地團隊，將創新點子融入蛋糕和曲奇中，用茶餐廳文化為主題，製作了凍檸茶、菠蘿油、西多士等造型蛋糕，可為客人打造客製化、獨一無二的蛋糕和曲奇。

該店主打手工曲奇的品牌PIN，堅守品質、品嚐和品味三大原則，用上優質上乘食材，加入傳統粵式調味料及獨特食材，首創顛覆味蕾的創意曲奇，包括紅棗、蔥油雞、陳皮薑、鹹蛋蝦醬和XO醬等口味，亦推出獨特口味的蝴蝶酥，包裝充滿香港地道特色，難怪深受本地客喜愛外，亦廣受遊客歡迎。

▲ Oookie Cookie推出糖霜蛋糕起家，充滿香港風情，相當玩味。

Oookie Cookie：https://www.oookie-cookie.com/

店舖資料：

銅鑼灣店：利園二期221號舖

電話：31885448

中環店：國際金融中心商場三樓3022A

電話：25700636



POPPOP RANGERS：本地手工「港味」爆谷 港鐵站都買到



爆谷不再是戲院專屬小食，現已成為不少人家中的必買零食。喜愛新嘗試的朋友，2016年開業的香港品牌POPPOP RANGERS絕對能滿足你的要求，除了招牌的焦糖味外，該店更推出自家獨特口味，如玫瑰岩鹽焦糖、避風塘及蜜糖芥末等，令人食不停口。

該店嚴選美國非基因改造的頂級粟米豆和純正天然椰子油，配上自創獨特配方，以純人手炮製出無反式脂肪的美味爆谷，食得開心又放心。香港設有4間分店，旺角和觀塘港鐵站都可買到，相當方便。該店更有禮盒裝及因應不同節日推出的獨特設計包裝，並有客製化包裝服務，包括結婚回禮禮物、離職禮物、生日會小禮物等。

▲ ​​​​​​​香港原創爆谷店POPPOP RANGERS的甜味爆谷受歡迎，鹹味爆谷同樣出色。

POPPOP RANGERS：www.poppoprangers.com

店舖資料：

旺角店：旺角港鐵站內MOK19舖

九龍灣店：德德福廣場二期3樓329舖

葵芳店：葵涌廣場2樓C43（1）舖

觀塘店：觀塘港鐵站內KWT29舖

電話：55879860



「優質旅遊服務」計劃



這項計劃由香港旅遊發展局推行，旨在協助旅客及本地消費者識別優質商戶。計劃規定獲得認證的商號必須通過每年嚴謹的評審，以確保產品明碼實價、資料清晰，並提供優質服務。

詳情：https://bit.ly/QTSscheme



（特約）