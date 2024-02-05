龍年運程｜蔡興華師傅點評龍年12生肖運程　師傅贈四個字給犯太歲生肖解救

▲ 蔡興華師傅提醒，若想達到趨吉避凶之效，可避開歲破月、日、時。（葉翠華攝）

每年過了立春就是新一年的開始，蔡興華師傅表示，2024年2月4日下午4時27分，就已交立春送兔迎龍。或問︰「年年都有幾個生肖犯太歲或刑沖破害，今年是哪些生肖呢？」蔡師傅指出，龍年甲辰，天干屬木，地支屬土，因為地支辰跟戌相沖，故無論是肖戌（狗）、戌日、戌時（晚上7至9時）都屬犯太歲。

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犯太歲的肖狗分別有︰甲戌年（1934年及1994年）、丙戌年（1946年及2006年）、戊戌年（1958年及2018年）、庚戌年（1970年）及寅戌年（1982年）。大家必須查萬年曆看當年立春是何日，必須是交立春後，才能斷定自己真正屬哪個生肖。

肖狗犯太歲

甲辰龍年，辰辰相刑，即龍跟龍相刑，此刑代表滿招損，即坐正太歲年。辰跟卯（即龍與兔）叫六害，害處的害，即有不和現象。辰跟丑（即龍與牛）就叫破。蔡師傅說，論損害程度而言，刑害破都不是大問題，是微不足道的。「除非你的命格（即整個八字）中，刑沖破害都有齊的話，並且碰巧有不好的組合，才會助長凶神更強的傷害，否則不必太介懷。

避開歲破月、日、時

不過，蔡師傅提醒，若想達到趨吉避凶之效，可避開歲破月、日、時，龍年歲破月在2024年10月8日至11月7日，這期間大事勿用，譬如結婚、上市、出門遠行、修山安碑等都不宜進行。另外，全年的戌日都是破日，大事勿用。還有每逢晚上的7時至9時，都稱為歲破時，最好能避開勿做大事。

▲ 蔡師傅表示，龍年歲破月在2024年10月8日至11月7日，這期間大事勿用，譬如結婚、上市、出門遠行、修山安碑等都不宜進行。（iStock圖片）

蔡興華師傅點評龍年12生肖運程

肖龍華蓋加持創作力強

肖龍的朋友，今年與太歲伏吟之年，但真正伏吟是在甲辰年出生，即1964年才是天干地支相同。因此，辰辰自刑反不是重點而辰戌互沖，才是最重要必須留意的。

肖龍有粒歲駕星，即太歲駕臨；另有粒華蓋星，讀書、從事創作、寫作會有助力，在此星加持下，思維更佳，樣樣通曉，讀書便能名列前茅。

但要留意，肖龍者始終過剛，剛強的剛、剛烈的剛，有一種氣勢，要時刻警醒別驕傲，要放開懷抱與人融洽相處。

最佳月份︰農曆7月、11月

小心月份︰農曆3月、9月

肖蛇太陽星駕臨添福壽

肖蛇的朋友，今年十分幸運，恭喜恭喜。

肖蛇有太陽星，太陽可照耀大地，十分慷慨，得太陽星加持可添福添壽。另有天喜、文昌、紫微、龍德吉星照命。文昌照耀讀書有成，而天德、月德吉神臨照，喜事臨門，聽見都好開心。

肖蛇的朋友，今年投資有不俗收獲，在立春八字中，丙戊祿歸巳，即福祿歸於肖蛇。

不過，仍要提醒肖蛇的朋友，謹慎言行，免招他人妒忌。

最佳月份︰農曆7、8及12月

小心月份︰農曆9、10月

肖馬勇猛助力旺惟慎被騙

肖馬的朋友，馬向前跑，有勇有謀，今年與太歲寅午戌三合成火局，火代表向前衝，更加勇猛、更激進，可說是助力大旺，情緒高漲，不過，有時或過於衝動，因此，凡事宜三思，宜識大體，小心過剛不柔引起紛爭。

在投資方面，不可太急進，因肖馬的朋友若衝得太快，易墮詐騙陷阱，必須特別留神。

此外，必須提醒自己要時刻自省，一旦以為自己充滿魄力、思想比人叻，就更易迷失而墮入陷阱。

還有一粒星關於長輩健康要留神，可能會有服色，即或有白事，故宜多加留意長輩健康，謹記小病是福，大病是禍，病向淺中醫就最好。尤其生於夏天的肖馬朋友，要特別留意心臟、血壓問題。

最佳月份︰農曆1、5、10月

小心月份︰農曆9、11月

肖羊是貴人年大利女性

肖羊的朋友，今年是貴人年，有貴人扶持，是福星貴人之列。

今年有陰貴，大利女性，肖羊女性樣樣大利如意吉祥，但肖羊男性則要小心或有官非，雖有貴人助力但仍要事事小心，提防被人捉到痛腳而遭苛索勒索，特別要留意自己的行為舉止，小心勿墮入犯法的灰色地帶。

最佳月份︰農曆2、5及10

小心月份︰農曆9、12月

肖猴三合有意想不到喜訊

肖猴的朋友，猴子向來予人十分活潑精靈的形象，今年是申子辰三合之年，即跟龍年立春八字十分配合，或有意料之外的驚喜，可能有突如其來的喜訊。

今年有粒驛馬星，驛馬是動的，預示今年較忙，或工作繁忙，或出遊頻密，或遷居等等，生活上會有變化。不過，驛馬逢沖，即立春八字中有申，申跟寅是相沖的，正所謂「驛馬逢沖身不閒」，故出外時特別提高警覺，勿前往危險地帶，慎選旅遊地點。

最佳月份︰農曆3、4、11月

小心月份︰農曆7、9月

肖雞六合兼帶桃花感情宜慎

肖雞的朋友，與立春八字辰酉六合，酉跟辰是上佳配合，是和衷、喜慶、開心的。

肖雞在龍年命帶桃花，有六合兼帶桃花，特別是生於秋冬者，易引起感情動盪，尤其男性易到處留情，必須留神。

嗜酒者亦要提防，酒乃穿腸之物，容易亂性，易引起猜疑誤會，感情易流於放，放即忽然沒有束縛，大家以為兩情相合便可成事，實則不要太輕率。特別要留意桃花星及勿貪戀花酒，謹記。

最佳月份︰農曆3、4、12月

小心月份︰農曆2、9月

肖狗犯太歲衣著宜鮮不宜素

肖狗的朋友，特別提醒你今年是犯太歲之年，辰戌相沖，相沖如何解救？

解救方法：謹記「近喜避凶」四個字。

宜近喜，為自己多添喜慶；宜避凶，避免探病白事等場合。不過，近親不在此限，因為近親有事必須關顧，若近親有事尤其大服臨身，大服即有孝服，雖沖不忌。

對於喜慶之宴則盡量出席，也可多出席音樂會，多聽喜慶音樂，對犯太歲的肖狗都有幫助。

今年要注意少出夜街，且衣服宜鮮不宜素，即使要穿素色，也宜白不宜黑，尤其夜行必須讓人知你存在，出行必須有光采。

投資方面，奉勸肖狗朋友必須謹慎，儲蓄收高息勝於急進投資，因今年有破耗或有破財之象，故採取保守理財可將風險減低。謹記︰得意還防失意時。

最佳月份︰農曆1、2、5月

小心月份︰農曆3、9月

肖豬紫微加持有抽獎運

肖豬的朋友，今年紫微加持，代表喜慶。如果今年準備結婚，先恭喜你；若準備添丁也是好的，應了這粒紫微星。肖豬朋友今年可說是可喜可賀的。

此外，肖豬者有抽獎運，在投資、運氣方面都十分順利。

最佳月份︰農曆1、2、6月

小心月份︰農曆4、9月

肖鼠將星駕臨有創業機會

肖鼠的朋友，今年有將星，大將之材也，有勇有謀，會有合作及創業機會，故宜預先計劃，或在龍年實現。

由於你會有創業之舉，因此，多籌劃更佳更順利；說到最佳的籌劃月份，乃農曆3、7、11、12月，都是思考清晰的月份，適宜處理財務，實踐計劃。

最佳月份︰農曆3、7、11、12月

小心月份︰農曆5、9月

肖牛有福星貴人但慎防口舌

肖牛的朋友，今年是福星貴人年，即有貴人相助，諸事吉慶。

但有時一粒星都會影響到你，今年有卷舌星，慎防是非口舌，卷舌是遭人談論、遭人造謠，甚至會被人放大及誇張你的錯處，這亦足以令你有少少煩惱，因為卷舌是非口舌，你或成為別人茶餘飯後談資，但毋須理會，平心靜氣待之便可，有福星貴人一切俱易解決。

最佳月份︰農曆4、8、11、12月

小心月份︰農曆6、9月

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肖虎享福祿惟注意長輩健康

肖虎的朋友，有人話虎虎生威，亦有謂苦口苦面，今年運程如何？

原來甲祿在寅，甲辰年的福祿就在老虎身上，即老虎有豐富資源，甚佳也。

驛馬即會動、會有生活變化，或添置物業，或遷居，或公司上市，總之生活上都或會有所變動。但驛馬逢沖，在立春八字中有沖動，正所謂︰驛馬逢沖身不閒，身不閒即你要比預期做很多事，譬如一些意外，甚或遷居時也要留意有無盜賊窺伺而令你有所損失，宜先行部署各項安排。

謹記：勿在破月破日進行大事。

還有一粒吊客星，吊客乃有孝服臨身，提防長輩近親健康。

最佳月份︰農曆5、10月

小心月份︰農曆7、9月

肖兔有病符羊刃注意健康

肖兔的朋友，今年有粒病符星代表有疾病，小病是福、大病是禍，病向淺中醫，若忽略處理或釀大禍；而且有粒羊刃星，羊刃加上病符代表或有手術，小手術解除了便無問題。

肖兔者今年特別小心高危地方，譬如有很多鐵器、利器，或擔當處理危險機械工作者，宜特別小心。

最佳月份︰農曆6、10月

小心月份︰農曆2、8、9月

記者：葉翠華