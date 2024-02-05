富豪行為｜資深銀行家眼中真正有錢人3大特徵　衣著樸素+有1件事必定不做

▲ 對於有錢人來說，他會清楚理解自己要的生活是什麼，不需要用物質或奢侈的生活去堆砌人生、告訴別人自己多有錢。

穿名牌衣服是有錢人，穿牛仔褲、T-shirt的是窮人，這個觀念可能存在不少謬誤。最近，日本媒體「日刊SPA！」發佈了一項研究，以知名銀行業員工的角度出發去分析身家達10億日圓（約5270萬港幣）以上的富豪擁有什麼特徵，最後歸納出以下3點。

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1. 擁有高度自我認知，不隨波逐流

在現今玩社交媒體風氣盛行的時代，不時見到大量的炫耀貼文，戴鑽石、開名車、拿著數十萬的Hermès飲下午茶等，也見怪不怪。但對於有錢人來說，他會清楚理解自己要的生活是什麼，不需要用物質或奢侈的生活去堆砌人生、告訴別人自己多有錢。

他們可能寧願開平民、實用的車子，也不會選擇開跑車代步；戴著可以測量心跳、每天步數的電子錶，也不用鑲鑽的名錶。不跟隨別人的步伐行事，一切都只按自己的實際需要而行。

2. 從外表上看不出像有錢人

很多富豪不會衝著名牌子的人氣而花費，相對地，他們的衣著也比較樸素，如果用一般的審美眼光去看待，可能更會覺得對方很「老土」。

這並不是指有錢人喜歡買平價衣服，而是意指他們喜歡透過穿著平實的衣品而顯示出與別人的連結。就好像有一間公司曾贊助T-shirt給一隊樂隊，而該公司的老闆在日常曾穿著這件T-shirt。

一些隨身物品好像銀包、手巾等，可能基於實用、方便的原因，一些富豪可能都是從某人／某地拿回來用。

3. 處事冷靜有智慧

在金融業界的有錢人，如果他們遇到問題時未必會選擇投訴，而是嘗試尋找其他的出路，例如他們會把資金轉移到其他的銀行。所以，在金融業界流出一句人所共知的有趣說話，「會向金融機關投訴的人，沒有一個是有錢人。」

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責任編輯︰陳珈希