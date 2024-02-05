  • 21°C
香港時間 : 2024205日 (週一) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富豪行為｜資深銀行家眼中真正有錢人3大特徵　衣著樸素+有1件事必定不做

休閒消費 12:23 2024/02/05

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

對於有錢人來說，他會清楚理解自己要的生活是什麼，不需要用物質或奢侈的生活去堆砌人生、告訴別人自己多有錢。

穿名牌衣服是有錢人，穿牛仔褲、T-shirt的是窮人，這個觀念可能存在不少謬誤。最近，日本媒體「日刊SPA！」發佈了一項研究，以知名銀行業員工的角度出發去分析身家達10億日圓（約5270萬港幣）以上的富豪擁有什麼特徵，最後歸納出以下3點。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪︱曾因病停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

1. 擁有高度自我認知，不隨波逐流

在現今玩社交媒體風氣盛行的時代，不時見到大量的炫耀貼文，戴鑽石、開名車、拿著數十萬的Hermès飲下午茶等，也見怪不怪。但對於有錢人來說，他會清楚理解自己要的生活是什麼，不需要用物質或奢侈的生活去堆砌人生、告訴別人自己多有錢。

他們可能寧願開平民、實用的車子，也不會選擇開跑車代步；戴著可以測量心跳、每天步數的電子錶，也不用鑲鑽的名錶。不跟隨別人的步伐行事，一切都只按自己的實際需要而行。

2. 從外表上看不出像有錢人

很多富豪不會衝著名牌子的人氣而花費，相對地，他們的衣著也比較樸素，如果用一般的審美眼光去看待，可能更會覺得對方很「老土」。

這並不是指有錢人喜歡買平價衣服，而是意指他們喜歡透過穿著平實的衣品而顯示出與別人的連結。就好像有一間公司曾贊助T-shirt給一隊樂隊，而該公司的老闆在日常曾穿著這件T-shirt。

一些隨身物品好像銀包、手巾等，可能基於實用、方便的原因，一些富豪可能都是從某人／某地拿回來用。

3. 處事冷靜有智慧

在金融業界的有錢人，如果他們遇到問題時未必會選擇投訴，而是嘗試尋找其他的出路，例如他們會把資金轉移到其他的銀行。所以，在金融業界流出一句人所共知的有趣說話，「會向金融機關投訴的人，沒有一個是有錢人。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希

相關文章

利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
18:26 2024/01/29
利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
老師心聲｜改卷出Notes日做12小時　Band 1中學老師嘆身心俱疲：想了斷自己
10:20 2024/01/24
老師心聲｜改卷出Notes日做12小時　Band 1中學老師嘆身心俱疲：想了斷自己
職場哲理︱工作捱壞了身體是不歸路 不要貪心把所有工作都攬上身
10:51 2024/02/02
職場哲理︱工作捱壞了身體是不歸路 不要貪心把所有工作都攬上身

你可能感興趣

利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
18:26 2024/01/29
利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
老師心聲｜改卷出Notes日做12小時　Band 1中學老師嘆身心俱疲：想了斷自己
10:20 2024/01/24
老師心聲｜改卷出Notes日做12小時　Band 1中學老師嘆身心俱疲：想了斷自己
職場哲理︱工作捱壞了身體是不歸路 不要貪心把所有工作都攬上身
10:51 2024/02/02
職場哲理︱工作捱壞了身體是不歸路 不要貪心把所有工作都攬上身
職場文化 社交平台 富豪 日圓 金融

最高瀏覽

鄭啟泰逝世｜黎海珊落淚憶前夫鄭啟泰　已放下怨恨：只記住一起的開心時刻
鄭啟泰逝世｜黎海珊落淚憶前夫鄭啟泰　已放下怨恨：只記住一起的開心時刻
【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘
【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！