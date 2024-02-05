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農曆新年2024丨DFS迪斐世Ｘ香港藝術中心活動　剪紙展覽+送禮盒+利市封

休閒消費 11:37 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區


喜迎龍年到來，DFS迪斐世近日推出「龍騰暢行悅新春」賀年宣傳活動，表達對繁榮和富足的祝賀，同時享受富有意義、陶冶情操的獨特體驗。

剪紙在中國文化中象徵招祥納福，為了透過這門傳統藝術表達吉祥之意，迪斐世與香港藝術中心攜手創作了一系列剪紙珍品用作店內裝飾，同時舉辦了獨一無二的藝術展覽，在全球各地13間迪斐世分店展出剪紙傑作。

讓燦爛的剪紙藝術為人們帶來更豐富的節日樂趣。

由即日起至2024年2月29日，迪斐世將為顧客呈獻沉浸式零售購物體驗，結合陣容華麗的美妝品牌和奢華產品供客人隨心選購、送贈親友。

剪紙是過年時裝飾家居、招祥納福的一大傳統節慶元素，如今，這門藝術已列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產》名錄。 近年來，隨著新一代藝術家將現代設計融入這種傳統的藝術形式，令剪紙重新煥發生機。

迪斐世舉辦特別展覽，便是向中國民間有逾千年悠久歷史的剪紙藝術致敬，弘揚農曆新年文化傳統。

為了保護文化遺產、支持本土藝術家，以及持續讓人們參與別具意義的體驗，「藝術與傳統的碰撞：紅色剪紙展覽」在迪斐世全球其中13間分店，展出由3位來自香港藝術中心的藝術家製作合共10件剪紙作品。

特別設計的迪斐世利是封將盛載著顧客的愛與喜悅

作品以迪斐世新年活動主題「龍騰暢行悅新春」為設計靈感，全手工創作而成。他們以華夏文化中關於龍的傳說作為取材來源，在作品中呈現了寓意新年祥瑞的紋樣和圖案。點擊這裡了解這個展覽的獨特之美。

在舉辦獨家展覽以外，迪斐世將在部分分店舉辦現場剪紙表演，讓藝術家可一展所長，完成後的剪紙傑作將派發予店內顧客以作為一種祝福。

此外，顧客在部分分店消費後有機會獲贈一份「錦繡紙藝」新年禮盒，親手創作獨一無二的新年裝飾。請向店內職員了解相關詳情。

另外，消費滿指定金額的顧客可獲贈一組八封限量版幸運利是封，讓他們將節日的歡樂氣氛傳遍四方。

 

農曆新年 展覽 時裝服飾 文娛藝術

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