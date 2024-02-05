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生龍BB︱婦產科醫生揭「最遲受孕日」　5大攻略打造易孕體質

新手爸媽 13:07 2024/02/05

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龍年生BB，婦產科醫生揭「最遲受孕日」。

龍年將至，不少父母都想生個龍仔龍女，但是要順利生下「龍BB」就要計算好日子，以免錯過時機！婦產科醫生陳志忠最近就發文分享，「生龍B」最遲要在這個日子前受孕！

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近日，陳志忠醫生於Facebook專頁「Dr. 忠哥 陳志忠醫師」發文，提醒各位生龍B的最遲受孕日子。他表示想在龍年「龍重登場」，製造人中之龍、生個龍子、小龍女的父母，明年的大年初一是1月29日，以當天為預產期，受孕日為今年5月8日。若選擇提早一週來催生，亦即是懷孕39週，受孕期可再延後一週。

陳醫生亦表示，若想在明年農曆春節前足月分娩，撇除開早產的不算，最遲要在今年5月15日前受孕完成。他因此笑言，父母們「過年期間要努力喔！祝各位火力全開，洞龍洞龍嗆」。

中醫師分享5大備孕攻略

要成功懷孕，爸媽除了要努力造人外，都要養好身體，擁有「易孕」體質。早前註冊中醫師黃晶晶接受Topick訪問時，分享了5招養成「易孕」體質的生活習慣。

1.飲食控制   少油多菜減糖

中醫認為，甘甜、油膩之物容易使脾胃內生濕氣，脾胃運化不好，容易造成肥胖、痤瘡、水腫、大便黏爛等症狀，一旦轉為痰濕體質，更會令人容易覺得疲勞、感覺自己代謝變慢等情況，女性卵巢功能、男性精子質量都會下降，如想懷上BB的話，要少油多菜以及減糖。

2.保持愉快、放鬆的心情

中醫認為心情鬱結易令人氣血不和，月經不調，難以成孕。現代醫學亦指出，接受不孕症治療之前，壓力、焦慮、憂鬱的患者，其懷孕率明顯降低，而壓力也會影響男性賀爾蒙，影響精子數量和質量。因此保持愉快、輕鬆的心情，受孕率亦會大大提高。

3.體重管理

標準體重對於懷孕亦有一定影響。中醫認為過瘦的女生（BMI<19）多是肝腎陰虛、或者久病脾胃虛弱、也有過度節食引致。過瘦的人多有脾腎俱虛的表現，月經易失調亦難以受孕。

而BMI>25的男性也不能掉以輕心，精子異常也會比常人高1.46倍。不論男女，過肥過瘦都會不利於求孕，要養成標準的體重便從現在開始。

4.每天快走或慢跑15至30分鐘

黃醫師說，現在大部分人很多時間都是坐着或者躺着使用電子產品，既傷血又傷肉。建議不妨每日早上用15到30分鐘做晨間運動，慢跑或快走，或跟着網上平台如YouTube做一些室內運動，積極強化下肢、骨盆的血液循環，增加受孕的機率。

5.多飲熱水戒冷飲

溫水可幫助消化、改善血液循環，促進代謝廢物排出，甚至能改善人的情緒。冷飲卻會蓄寒，寒可會凝滯氣血，患多囊卵巢、子宮內膜異位的女士不建議喝生冷，即使是水果，黃醫師也建議在日間室溫下食用，而且本身有陽虛、寒凝血瘀症狀的女生，就要其注意食生冷食物的分量。

文章獲「惠心婦產科小兒科診所陳志忠醫師」授權轉載

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責任編輯：王明芳
 

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