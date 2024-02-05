重男輕女丨奶奶想焗死初生B女致輕微缺氧　港媽接受老公道歉：佢將層樓轉我名

▲ 一名港媽聲稱，日前目睹奶奶想焗死初生B女導致她輕微缺氧，事後接受了老公道歉：「佢將層樓轉我名」。（iStock圖片）

現今世代仍有不少長輩重男輕女！一名港媽在網上討論區發文直斥奶奶險變殺人兇手，奶奶日前來幫手湊約一個月大B女，竟目睹奶奶正用被欲把女兒焗至不能呼吸，還喊話「生女沒有前途」。港媽急帶女兒到醫院檢查後，被證實輕微缺氧，或會影響智商，但丈夫求她原諒奶奶，千萬不要報警，之後更馬上將層樓轉至港媽名下。

奶奶狠下毒手 稱生女無前途

該名港媽在網上討論區「Dcard」發文講述事發經過，她指奶奶日前上門幫手湊個約一個月大B女，但她發現B女「喊喊下突然冇聲」，入房發現奶奶竟用被焗著B女的頭部致不能呼吸，然後更說：「女嘅冇前途啊，生仔先有前途，我都係為咗佢好。」

事後港媽馬上送B女去醫院作詳細身體檢查，被證實輕微缺氧，可能會影響智商。港媽非常憤怒，老公卻解釋母親是重男輕女，請求她原諒母親，千萬不要報警，令她不知怎麼辦。

我老公對我好好，我唔想同佢離婚，但我更擔心B女安全，我唔想BB冇咗爸爸。

港媽父母報警 丈夫送樓道歉

不過，港媽的父母有見事態嚴重已報警處理，她向丈夫解釋：「佢哋接受唔到B女受到咁嚴重嘅傷害」。丈夫聞言後沉默，冷靜2小時後才眼濕濕表示「明白」，然後抱著港媽道歉：「之前我唔冷靜，我剩係想我阿媽冇事，但我欠缺左你同外父外母嘅感受，對唔住。」之後還致電外父外母道歉。

老公事後向港媽解釋，父親早年因患早逝，自己答應過父親今後會好好照顧母親，他自責自己工作要輪班未能在家陪伴母親，才導致母親失常，如今還有機會面臨牢獄之災。港媽稱事發當日老公一放工回家先看女兒的情況，才考慮應否報警，「所以老公都係擺囡囡喺首位」。港媽更指老公有對她作出補償，

事後老公都睇到個post，話聽日會即刻張（將）層樓直接轉我名，俾返個保障我，希望大家唔好再話佢啦。

辯稱奶奶或被鬼上身

港媽又指老公有去警署找其奶奶對質，但奶奶表示，已完全忘記有焗死BB的片段記憶，令港媽不禁懷疑奶奶是否被鬼上身，「我知好荒謬，但都農歷（曆）年尾，我自己最近又有睇到污糟野（嘢），都有可能，或者PTSD（創傷後壓力症）做完唔記得。」

她憶述奶奶在結婚前後好正常，老公認為她雖然有點重男輕女，但不至於要殺B女，因為B女一出世時，奶奶都曾抱著她大讚好可愛好鍾意，理應不可能對B女狠下毒手，「而家只可以等心理醫生/臨床心理學家評估咩一回事再定奪。」

不過，網民幾乎一面倒贊同港媽報警，更反斥她竟為奶奶找理由去大事化小。點擊圖片即睇網民意見：

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責任編輯：王明芳