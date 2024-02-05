【美斯齋坐】政府贊助條件列明美斯必須出場至少45分鐘　事後提出補救行動未能成功

▲ 阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣與港聯的表演賽。

阿根廷球王美斯昨日（4日）列席香港大球場的表演賽，惟阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣與港聯的表演賽，引起球迷及港府不滿。文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日（5日）中午就事件會見傳媒。

楊潤雄表示，香港隊在比賽中表演出色，惟美斯未能在比賽時落場參賽，令政府、球迷及旅客都十分失望。

他指出政府贊助條件要求，除安全或健康問題外，美斯必須出場至少45分鐘。在開場前，主辦方TALTER仍然確認美斯會在下半場出賽。至下半場開始時，當局發現美斯仍未出場時，已立即與主辦方跟進，要求他們聯絡國際邁阿密，盡快安排美斯落場。其後主辦方回覆指，美斯因傷未能出賽，政府於是再次向主辦方提出美斯必須落場的要求。

至完場前10分鐘，主辦方再次確認美斯不能出賽，隨後政府再次向主辦方提出採取一系列補救行動，包括讓美斯向球迷交代未能出場原因，或代表球隊接受獎盃等，惟皆未能成功。

楊潤雄稱，主辦方TALTER有責任向公眾及廣大球迷親身交代，解釋為何美斯不能落場，以及他們與球隊之間的各項安排。

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記者：黃穎津