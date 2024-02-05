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【美斯齋坐】楊潤雄稱球隊聯絡很依賴主辦方　港府已盡力追問

社會 12:36 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

美斯（左）及蘇亞雷斯（右）也沒於表演賽上陣。

美斯（Leo Messi，又譯名梅西）昨日（4日）列席香港大球場的表演賽，跟烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，引發港府和球迷不滿。港府雖已兩發聲明回應，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（5日）再開記者會，回應事件。

被問到港府是否跟主辦單位互相推卸，楊潤雄表示，一路以來都是講事實。在提供資助上，即透過大型體育活動品牌M計劃，主要由主辦單位做聯絡角色，主辦方要力求提供一個好的活動。球隊之間的聯絡工作，應由主辦方負責，所以主辦方要出來跟外界解釋。

作為港府角色，已經發稿交代事情，表示不滿。他認為主辦方要交代清楚事件，而港府亦會做好跟進監管。

他強調，合約列明美斯須至少落場45分鐘，昨日情況明顯不符合約要求。到最後是否支付贊助金，都要跟主辦單位坐低傾，才能決定。

再被追問美斯名字沒於出場名單出現，連後備都無，主辦單位是否存在欺騙？楊潤雄解釋，因主辦單位明言美斯會於下半場上陣，港府好緊張，一路都有追問情況。他強調，曾向主辦方多次反映，要力求讓美斯出場，以至讓美斯跟外界公眾球迷交代，作為補償，但都不成功。

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記者：吳卓峰

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