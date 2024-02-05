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流感高峰期︱港男發燒喉嚨痛咳足2星期　質疑「新病毒」入侵　網民圍爐：每晚咳到甩肺【附3款止咳湯水食譜】

都市病 19:15 2024/02/05

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港男發燒喉嚨痛咳足2星期，質疑「新病毒」入侵，網民圍爐：每晚咳到甩肺【附3款止咳湯水食譜】

流感高峰期有不少市民紛紛染病。一名港男日前發燒喉嚨痛後，出現久咳不癒的情況，令其質疑是否有新病毒入侵本港。帖文一出，竟引來一眾同病相憐網民圍爐，紛紛表示「晚晚咳到甩肺」。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】冬春遊日恐有哮喘危機？ 醫生拆解旅行4大誘發因素

事主在網上討論區「連登」發文，直言「近排唔知係咪有隻新病毒，中咗之後咳唔停」。他表示自己早前出現發燒喉嚨痛，但自退燒及消炎後，喉嚨卻又出現極度痕癢的狀況：

「唞啖氣講句嘢都已經即刻想咳，隔幾分鐘就咳幾下，無痰但又好似成日有嘢漿住個喉嚨咁…… 每晚都咳醒，完全瞓唔到。」

事主感嘆，症狀出現至今已經超過兩個星期，質疑究竟是否又有「新病毒」入侵本港。

流感高峰｜上周27名成人重症74%死　許樹昌：新年轉冷流感或反彈　以3類病毒為主【傷風感冒現3情況即入院 】

網民圍爐：真係晚晚咳到甩肺

對此，事主的訴苦帖文引來不少同病相憐的網民留言回覆，表示自己都有相同症狀，每晚受盡咳嗽折磨，苦不堪言：

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中醫推薦：3款湯水補肺止咳化痰

久咳不癒有甚麼湯水可以幫到手？註冊中醫師麥超常曾於受訪指出，咳嗽有不同症型，想要有療效，首先要知道自己是哪類型咳嗽，再對症補身治本。以下幾款湯水有助補肺、化痰、止咳：

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以上食療內容僅供參考，如有疑慮請諮詢專業人士。

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