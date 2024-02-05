資優學苑｜心痛爺爺運動有困難健康受影響　男拔中五生參加90小時AI課程研發做運動APP

▲ 上學年，一群對科研感興趣的資優學苑學生參加長達90小時的人工智能和大數據分析課程，學習編程，接觸樂齡科技，運用所學，研發Apps幫助長者提升生活質素。

學習知識的重要意義，就是能夠學以致用，為社會作出貢獻。上學年，一群對科研感興趣的資優學苑學生參加長達90小時的人工智能和大數據分析課程，學習編程，接觸樂齡科技，運用所學，研發Apps幫助長者提升生活質素。

最新影片推介︰

此課程由資優學苑與專業機構合辦，經過遴選，最終由設計輔助視障人士、鼓勵長者做運動，還有為長者提供一站式心理支援及娛樂資訊平台應用程式的三組資優學苑學生隊伍出線，於去年11月底的樂齡科技博覽向公眾展示他們的學習成果。在為期4天的展覽之中，部分隊伍更獲創科公司垂青，有機會成為實習生，在科技之旅更上一層樓。

賴慧芝：望藉科技助人

中五的賴慧芝（Gigi）就讀於中華基金中學，她的團隊設計出輔助視障人士的Apps。從經歷三個階段共90小時的學習與實踐，到今天有創科機構邀請他們成為實習生，慧芝體驗到是次AI學習之旅是一項相當寶貴的經驗，讓她認識到AI的用途相當廣泛，包括可用於復康治療上。

「我的設計意念來自過去接觸失明人士的義務工作，我了解和明白除了失明人士之外，視障人士也愈來愈多，雖然未至失明，但他們的生活質素受到頗大的影響，目前坊間較少為此類人士設計的Apps，我們的設計正好填補這方面的需要。透過是次展覽，我希望公眾可以認識到科技有助解決世界上的問題，亦希望公眾意識良好視力的重要，注意健康。我希望可以繼續研發下去，進一步調整我們的Apps，除了應用在色盲與青光眼之外，可擴展至不同的視障問題之上。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

成銳邦：樂見研發成果

中五的成銳邦（Antony）為拔萃男書院學生，他表示AI課程讓他獲益良多：「回顧疫情期間沒有機會上實體課，更遑論跟同學見面一起做Project，但疫後復常參加資優學苑的AI課程不獨在AI知識上有所増長，而且可以學以致用，看到程式設計的成果，令人興奮。在展覽上有創科公司對我們的設計感興趣，若通過2月中的面試，還有機會在該公司實習哩！」

Antony續說：「這個Apps的構思來自我的爺爺。我見他年紀漸大懶於進行運動，有時做一段時間，又很容易放棄，後來甚至令健康大受影響，失去往昔的風采，生活上亦受到限制，這令我意識到長者做運動的重要性。為此，我們設計此程式，教老友記正確的運動姿勢，例如：做深蹲時，如何避免弄傷關節。同時，程式把運動融入遊戲中，藉此鼓勵長者多做運動。我們希望可以完善此程式的設計，在不久將來接洽社企試用，讓更多人受惠。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳



