賀年糖果｜消委會檢測23款朱古力含致癌物　14款安全5星名單最平一款瑞士製僅售$10

▲ 消委會檢測朱古力，23款樣本含致癌物，14款安全滿分朱古力一覽‧。

【消委會／賀年糖果／朱古力／致癌物】過時過節，不少人都會吃應節食品，或一些賀年朱古力糖果。消費者委員會（消委會）早前檢測市面上29款朱古力樣本，全部樣本均驗出含有重金屬鎘，其中一款超出歐盟標準，長期食用恐會對腎臟造成傷害；另外，有23款樣本被驗出含有具致癌性的多環芳香烴，未有超出標準。不過，當中有14款獲得5星好評，大家不妨多作參考。

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消委會朱古力測試｜20款黑朱古力鎘含量相差23倍

消委會早前曾檢測市面上29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等，牛奶朱古力樣本售價則由每包$10至$158不等。

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檢測結果發現，全部樣本均含重金屬鎘。20款黑朱古力樣本檢出量由每公斤0.039毫克至0.937毫克不等，相差23倍。當中以「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」的檢出量為最高，達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%；而全部牛奶朱古力樣本的檢出量均符合歐盟上限，由每公斤0.009毫克至0.092毫克不等。

消委會解釋，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，在工業上的用途廣泛，但如果動植物居住及生長環境的土壤、空氣、水域等受到鎘污染，鎘便會在食物鏈中累積傳遞。當人類長期進食鎘含量高的食物，就有機會造成腎臟受損。歐盟在其修訂法例的文件中提到，出售給消費者的朱古力和可可粉可能含有大量鎘，是人類接觸鎘的主要來源。

此外，全部20款黑朱古力樣本亦均被檢出含鉛，檢出量由每公斤0.009毫克至0.071毫克不等；另有5款牛奶朱古力樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.009毫克至0.085毫克不等。另外，有9款黑朱古力樣本被檢出含砷，檢出量由每公斤0.025毫克至0.063毫克不等，而全部牛奶朱古力樣本均沒有檢出砷。然而，全部樣本檢出的鉛含量和砷含量都沒有超出中國國家標準設定的上限。

消委會朱古力測試｜23款樣本驗出具致癌風險PAH

此外，食物在加熱、烘乾和煙燻過程中，或受環境污染會產生或具致癌風險的多環芳香烴（PAH），當中的基因致癌物苯並[a]芘被列為「令人類患癌」的物質，可作為食物中具可能致癌性PAH的指標，在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見，屬基因致癌物，應盡量避免攝入。

消委會發現，有15款黑朱古力樣本及8款牛奶朱古力樣本檢出具致癌風險的多環芳香烴（PAH），4種PAH含量由每公斤0.2微克至2.9微克，當中5款黑朱古力樣本及3款牛奶朱古力樣本檢出苯並[a]芘（benzo[a]pyrene），檢出量由每公斤0.3微克至0.6微克，沒超出歐盟設定的限量。

8款含苯並[a]芘樣本：

黑朱古力(標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖)：

GhirardelliIntense Dark 72% Cacao Dark Chocolate：

GodivaSignature 醇享系列72%可可黑巧克力：

PralusOrganics Tropical Chocolate - Madagascar Criollo 75%

MorinagaCarré de Chocolat (Cacao 70)

Lucullus73% Dark Chocolate Bar

牛奶朱古力 (標示可可含量30%）：

ColesBelgian Milk Chocolate

牛奶朱古力 (標示可可含量＞30%)：

Cadbury吉百利Dairy Milk Milk Chocolate

牛奶朱古力 (沒有標示可可含量)：

MeadowsBelgian Milk Chocolate

消委會表示，食物在加熱、烘乾和煙燻過程或受環境污染會產生多環芳香烴（PAH），當中的基因致癌物苯並[a]芘被列為「令人類患癌」的物質，可作為食物中具可能致癌性PAH的指標，在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見，屬基因致癌物，應盡量避免攝入。

黑朱古力脂肪含量較高

脂肪含量方面，黑朱古力檢出的平均總脂肪含量較牛奶朱古力高28.5%，20款黑朱古力樣本的檢出量為每100克35.2克至50.7克，而飽和脂肪含量則由22.4克至32.1克不等。當中以「MillésimeChocolat Équateur Noir 70%（70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador）」的總脂肪含量及飽和脂肪含量為全部樣本中之最高，檢出量與其營養標籤所標示數值（總脂肪含量 41.23克；飽和脂肪含量14克）遠高23%及129.3%。另外有2款黑朱古力樣本檢出的飽和脂肪含量，亦同樣比其營養標籤所標示的高出逾20%差異。

在所有樣本中，只有2款牛奶朱古力檢出反式脂肪，檢出量由每100克0.1克至0.2克不等；以總脂肪含量最高的樣本「MillésimeChocolat Équateur Noir 70%（70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador）」為例，進食50克就等於攝取了約25.35克脂肪，相等於世衛建議每日攝取2000千卡能量的成人每日脂肪攝入限量的38%。

至於糖含量，20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有檢出量至每100克36克，當中有3款樣本的檢出量，比其營養標籤所標示的數值高出逾20%，至於9款牛奶朱古力樣本檢出的糖含量，由每100克46克至60.5克。

撇除兩款標示無添加糖的黑朱古力樣本，所有測試樣本都屬於「高糖」食物（每100克含超過 15克糖），當中牛奶朱古力的糖含量普遍較黑朱古力高。以每100克計算，牛奶朱古力平均含53.8克，較18款有添加糖的黑朱古力樣本（每100克含28.2克糖）高出約90.8%。

以下為14款獲5星好評的朱古力樣本，供大家作精明選擇：

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14款5星朱古力

「Divine」Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa

「Meurisse」Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao

「Lindt」Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate

「La Maison Du Chocolat」Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin

「Ghirardelli」Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate

「Venchi」Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs

「Valor」 70% Dark Chocolate No Sugar Added

「Lindt」 Swiss Classic Swiss Milk Chocolate

「Jacquot」Milk Chocolate Bar

「Milka」Alpine Milk Bar

「Choklad Ljus」Milk Chocolate (UTZ Certified)

「Feodora」 Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa

「Coles」Belgian Milk Chocolate

「Meadows」 Belgian Milk Chocolate

消委會指出，朱古力主要的成分為可可，而可可豆含有天然咖啡因，具有刺激中樞神經系統、提神作用，過量攝取咖啡因或會影響睡眠、引起胃部不適、心跳加速等，故提醒市民，兒童、孕婦和授乳婦女需特別注意咖啡因的攝取量，特別是兒童較容易受咖啡因影響。

據歐洲食物安全局建議，兒童每日攝取咖啡因的分量不要超過每公斤體重3毫克。消委會是次測試的20款黑朱古力和9款牛奶朱古力樣本，兩者平均檢出的咖啡因含量分別為每100克97.2毫克和每100克23.5毫克。以一個約20公斤重的6歲兒童為例，每日不應攝取超過60毫克咖啡因，即約61.7克黑朱古力或約255克牛奶朱古力；而對於一個孕婦，每日不應攝取超過200毫克咖啡因，即約206克黑朱古力或約851克牛奶朱古力。

不論兒童或成人，如果進食上述分量的黑朱古力或牛奶朱古力，除了攝取過量咖啡因，連帶脂肪和糖的攝取量也會過高。朱古力中的可可鹼對人有興奮作用，會使人心跳加速及血管擴張。由於人類對可可鹼的代謝能力強，一般不會構成健康風險。然而，家中飼養的寵物則未必能同樣代謝可可鹼，因此切勿將朱古力餵給家中的寵物，免生意外。

可可含量越高越健康

此外，對於朱古力因高溫融化，消費者是否可進食的疑問，香港大學生物科學學院胡美怡博士指，朱古力在融化後可能會釋放出揮發性化合物，從而降低味道。然而，若把融化了的朱古力冷藏，會導致水分凝結，導致朱古力表面形成白色粉狀層，稱為起霜，其質地、外觀和味道也會隨之改變。一般而言，融化了的朱古力主要是外觀、味道和氣味發生變化，仍然可以安全食用。

不過，胡美怡博士提醒如果朱古力使用膠袋盛載，例如聚乙烯物料，在陽光直射下，一些化學物質有可能因為膠袋受熱而釋出，接觸到朱古力。因此建議如果有懷疑，就不要品嚐。

消委會建議市民食用朱古力時，可參考以下小貼士：

朱古力可以成為健康飲食的一部分，但不宜經常食用。

每周朱古力的攝取量應限制在100克以下。

應選擇可可含量較高（如>70%）的黑朱古力，以攝取有益健康的多酚類化合物。一般來說，可可含量百分比越高，多酚就越多，糖也越少。

留意營養標籤。

宜選擇成分較簡單及較少添加物的朱古力。

*資料源自2023年10月消委會報告，產品售價及品質或有變更

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