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IB學校︱IB認受性高強調自主學習　2024全港71間IB中學小學幼稚園名單

升學教育 13:08 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

2024年全港71間IB中學、小學及幼稚園名單。

【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）愈來愈受家長歡迎，本港有71學校採用IB課程，包括國際、直資、私立中小學，甚至幼稚園，IB強調自主學習及批判思維，為學童提供不同的升學途徑。

IB主要分為4個教育項目，包括為3至12歲學童而設的「小學項目」（PYP）、11至16歲學生的「中學項目」（MYP）、16至19歲學生的「大學預科項目」（DP）及「職業先修項目」（CP）。

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龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位

IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。

【IB學費幾多錢】即睇：IB學費丨2023全球IB最強百大學校　香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬

開辦IB課程的國際學校

學校名稱PYPMYPDP
香港美國學校  
香港澳洲國際學校  
畢架山小學 (英基)  
白普理小學 (英基)  
香港加拿大國際學校
香港猶太教國際學校
漢基國際學校 
宣道國際學校  
清水灣小學 (英基)  
智新書院 (英基)
香港法國國際學校  
德瑞國際學校  
己連拿小學 (英基)  
香港學堂
International College Hong Kong  
康樂園國際學校  
港島中學 
日本國際學校  
堅尼地小學 (英基)  
蘇浙公學國際部  
英皇佐治五世學校 (英基) 
京斯敦國際學校  
九龍小學 (英基)  
香港李寶椿聯合世界書院  
香港墨爾文國際學校
香港諾德安達國際學校  
山頂小學 (英基)  
鰂魚涌小學 (英基)  
啓新書院 (英基)
沙田學院 (英基) 
沙田小學 (英基)  
新加坡國際學校（香港）  
南島中學 (英基) 
香港斯坦福美國學校  
朗思國際學校  
滬江維多利亞學校
西島中學 
香港耀中國際學校  

【國際學校學費】即睇：國際學校丨一文睇清全港33間國際學校學費　邊間入學前強制購買債券？

開辦IB課程的私立學校

學校名稱PYPMYPDP
啓思小學  
漢鼎書院  
保良局建造商會學校  
保良局蔡繼有學校  
大光德萃書院  
弘立書院 

開辦IB課程的直資學校

學校名稱PYPMYPDP
啓思中學 
地利亞修女紀念學校 (吉利徑)  
拔萃男書院  
基督教香港信義會宏信書院
優才(楊殷有娣)書院  
保良局顏寶鈴書院  
聖保羅男女中學  
聖士提反書院  
香港華人基督教聯會真道書院  

開辦IBPYP課程的幼稚園：

  • 京斯敦國際幼稚園
  • 香港國際蒙特梭利學校
  • 英基雅柏國際幼稚園
  • 英基青衣國際幼稚園
  • 英基國際幼稚園(曉新)
  • 英基東涌國際幼稚園
  • 英基國際幼稚園(烏溪沙)
  • 康怡維多利亞幼稚園
  • 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園
  • 栢基國際幼稚園
  • 栢基國際幼稚園(九龍)
  • 維多利亞(君匯港)幼稚園
  • 維多利亞(何文田)國際幼兒園
  • 維多利亞(海怡)國際幼稚園
  • 維多利亞(寶翠園)幼稚園
  • 維多利亞幼稚園
  • 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園
  • 伽利利國際幼稚園

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責任編輯：林愛娜

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