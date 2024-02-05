IB學校︱IB認受性高強調自主學習　2024全港71間IB中學小學幼稚園名單

▲ 2024年全港71間IB中學、小學及幼稚園名單。

【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）愈來愈受家長歡迎，本港有71學校採用IB課程，包括國際、直資、私立中小學，甚至幼稚園，IB強調自主學習及批判思維，為學童提供不同的升學途徑。

IB主要分為4個教育項目，包括為3至12歲學童而設的「小學項目」（PYP）、11至16歲學生的「中學項目」（MYP）、16至19歲學生的「大學預科項目」（DP）及「職業先修項目」（CP）。

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IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。

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開辦IB課程的國際學校

學校名稱 PYP MYP DP 香港美國學校 ✓ 香港澳洲國際學校 ✓ 畢架山小學 (英基) ✓ 白普理小學 (英基) ✓ 香港加拿大國際學校 ✓ ✓ ✓ 香港猶太教國際學校 ✓ ✓ ✓ 漢基國際學校 ✓ ✓ 宣道國際學校 ✓ 清水灣小學 (英基) ✓ 智新書院 (英基) ✓ ✓ ✓ 香港法國國際學校 ✓ 德瑞國際學校 ✓ 己連拿小學 (英基) ✓ 香港學堂 ✓ ✓ ✓ International College Hong Kong ✓ 康樂園國際學校 ✓ 港島中學 ✓ ✓ 日本國際學校 ✓ 堅尼地小學 (英基) ✓ 蘇浙公學國際部 ✓ 英皇佐治五世學校 (英基) ✓ ✓ 京斯敦國際學校 ✓ 九龍小學 (英基) ✓ 香港李寶椿聯合世界書院 ✓ 香港墨爾文國際學校 ✓ ✓ ✓ 香港諾德安達國際學校 ✓ 山頂小學 (英基) ✓ 鰂魚涌小學 (英基) ✓ 啓新書院 (英基) ✓ ✓ ✓ 沙田學院 (英基) ✓ ✓ 沙田小學 (英基) ✓ 新加坡國際學校（香港） ✓ 南島中學 (英基) ✓ ✓ 香港斯坦福美國學校 ✓ 朗思國際學校 ✓ 滬江維多利亞學校 ✓ ✓ ✓ 西島中學 ✓ ✓ 香港耀中國際學校 ✓

【國際學校學費】即睇：國際學校丨一文睇清全港33間國際學校學費 邊間入學前強制購買債券？

開辦IB課程的私立學校

學校名稱 PYP MYP DP 啓思小學 ✓ 漢鼎書院 ✓ 保良局建造商會學校 ✓ 保良局蔡繼有學校 ✓ 大光德萃書院 ✓ 弘立書院 ✓ ✓

開辦IB課程的直資學校

學校名稱 PYP MYP DP 啓思中學 ✓ ✓ 地利亞修女紀念學校 (吉利徑) ✓ 拔萃男書院 ✓ 基督教香港信義會宏信書院 ✓ ✓ ✓ 優才(楊殷有娣)書院 ✓ 保良局顏寶鈴書院 ✓ 聖保羅男女中學 ✓ 聖士提反書院 ✓ 香港華人基督教聯會真道書院 ✓

開辦IBPYP課程的幼稚園：

京斯敦國際幼稚園

香港國際蒙特梭利學校

英基雅柏國際幼稚園

英基青衣國際幼稚園

英基國際幼稚園(曉新)

英基東涌國際幼稚園

英基國際幼稚園(烏溪沙)

康怡維多利亞幼稚園

銅鑼灣維多利亞國際幼稚園

栢基國際幼稚園

栢基國際幼稚園(九龍)

維多利亞(君匯港)幼稚園

維多利亞(何文田)國際幼兒園

維多利亞(海怡)國際幼稚園

維多利亞(寶翠園)幼稚園

維多利亞幼稚園

銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園

伽利利國際幼稚園

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責任編輯：林愛娜