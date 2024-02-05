IB學校︱IB認受性高強調自主學習 2024全港71間IB中學小學幼稚園名單
【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）愈來愈受家長歡迎，本港有71學校採用IB課程，包括國際、直資、私立中小學，甚至幼稚園，IB強調自主學習及批判思維，為學童提供不同的升學途徑。
IB主要分為4個教育項目，包括為3至12歲學童而設的「小學項目」（PYP）、11至16歲學生的「中學項目」（MYP）、16至19歲學生的「大學預科項目」（DP）及「職業先修項目」（CP）。
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IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。
【IB學費幾多錢】即睇：IB學費丨2023全球IB最強百大學校 香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬
開辦IB課程的國際學校
|學校名稱
|PYP
|MYP
|DP
|香港美國學校
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|香港澳洲國際學校
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|畢架山小學 (英基)
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|白普理小學 (英基)
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|香港加拿大國際學校
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|香港猶太教國際學校
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|漢基國際學校
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|宣道國際學校
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|清水灣小學 (英基)
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|智新書院 (英基)
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|香港法國國際學校
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|德瑞國際學校
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|己連拿小學 (英基)
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|香港學堂
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|International College Hong Kong
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|康樂園國際學校
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|港島中學
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|日本國際學校
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|堅尼地小學 (英基)
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|蘇浙公學國際部
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|英皇佐治五世學校 (英基)
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|京斯敦國際學校
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|九龍小學 (英基)
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|香港李寶椿聯合世界書院
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|香港墨爾文國際學校
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|香港諾德安達國際學校
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|山頂小學 (英基)
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|鰂魚涌小學 (英基)
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|啓新書院 (英基)
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|沙田學院 (英基)
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|沙田小學 (英基)
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|新加坡國際學校（香港）
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|南島中學 (英基)
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|香港斯坦福美國學校
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|朗思國際學校
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|滬江維多利亞學校
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|西島中學
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|香港耀中國際學校
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【國際學校學費】即睇：國際學校丨一文睇清全港33間國際學校學費 邊間入學前強制購買債券？
開辦IB課程的私立學校
|學校名稱
|PYP
|MYP
|DP
|啓思小學
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|漢鼎書院
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|保良局建造商會學校
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|保良局蔡繼有學校
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|大光德萃書院
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|弘立書院
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開辦IB課程的直資學校
|學校名稱
|PYP
|MYP
|DP
|啓思中學
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|地利亞修女紀念學校 (吉利徑)
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|拔萃男書院
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|基督教香港信義會宏信書院
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|優才(楊殷有娣)書院
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|保良局顏寶鈴書院
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|聖保羅男女中學
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|聖士提反書院
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|香港華人基督教聯會真道書院
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開辦IBPYP課程的幼稚園：
- 京斯敦國際幼稚園
- 香港國際蒙特梭利學校
- 英基雅柏國際幼稚園
- 英基青衣國際幼稚園
- 英基國際幼稚園(曉新)
- 英基東涌國際幼稚園
- 英基國際幼稚園(烏溪沙)
- 康怡維多利亞幼稚園
- 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園
- 栢基國際幼稚園
- 栢基國際幼稚園(九龍)
- 維多利亞(君匯港)幼稚園
- 維多利亞(何文田)國際幼兒園
- 維多利亞(海怡)國際幼稚園
- 維多利亞(寶翠園)幼稚園
- 維多利亞幼稚園
- 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園
- 伽利利國際幼稚園
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責任編輯：林愛娜