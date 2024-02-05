遺愛人間｜拒幫同學做功課遭毒打　13歲少年慘變植物人腦死　父忍痛捐器官救7人

校園欺凌問題不容忽視！廣州一名就讀陽春市八甲中學的13歲少年，2022年12月上學期間因拒絕為同學做功課，慘遭多名同學毒打，其後腦更慘遭掃把重擊。少年送院後陷入昏迷，後被院方診斷為植物人，2年內多番搶救後仍然無果；家人最終於上月31日忍痛簽署器官捐贈，讓少年遺愛人間，幫助至少7人重獲新生。其父心痛表示，兒子直到離世仍是善良的人，同時亦盼校園欺凌不再發生。

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拒為同學做功課遭欺凌

綜合內媒報道，事發於2022年12月4日上午9時許，13歲廖姓少年疑因拒絕幫同學代筆做功課，與班內江姓同學發生口角，江同學怒極之下將廖姓少年推到該班教室講台旁；期間多名同學將廖姓少年校服掀起蓋住頭部，一人抱住他、另一人進行毆打；江同學隨後在班內黃同學協助下，手持掃把棍敲向打廖姓少年後腦，並再以拳頭多下重擊對方頭部。

送院搶救多時 最終判定腦死亡

班內其他同學見狀到教員室向老師報告，班主任趕到現場了解情況，隨後通知校醫並急召救護車求助。校醫之後陪同八甲衛生院醫生，將少年送往醫院搶救。其後少年又因病情嚴重，被轉送至陽春市人民醫院及廣州珠江醫院醫治；惟經過19天的搶救，珠江醫院於去年12月23日首次判定他腦死亡。

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父悲泣：到最後還是個善良的人

家屬當時不願放棄，堅持要繼續進行治療，可惜仍不見奇蹟。今年1月，醫院第4次判定廖姓少年為腦死亡時，家屬回想醫生之前曾解說過有關器官捐贈的問題，表示可以此幫助到其他有需要人士；一家人終於決定放棄搶救，開始思考孩子善終問題，最終毅然決定簽署器官捐贈同意書。

廖父傷心表示，兒子過去曾向他透露，指打算18歲後去當兵，如今一切已無法如願，只希望可為孩子選擇另一種方​​式為社會作出自己的貢獻，亦希望校園欺凌不要再發生：

「我的孩子從小到大都很善良，到最後還是個善良的人。」

幫助逾7人重獲新生

據悉，少年除了腦部外，身體其他器官，包含肝臟、腎臟、肺臟、眼角膜及其他血管組織皆完好無缺，因此將會捐用於臨床醫療、醫學教學和科學研究；而他的捐贈，亦成功幫助了至少7人重獲新生。

有關案情方面，廖父代表律師及相關律師事務所接受媒體訪問則表示，案件經過多次溝通後，校方現已同意進行民事賠償，下一步將會與家屬繼續跟進刑事附帶民事訴訟。

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