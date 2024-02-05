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大掃除︱港男擲$5000聘母大掃除 網民直斥：阿媽唔係工人

家事百科 12:26 2024/02/05

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母親兼職家務助理無暇執屋，港男大呻後奉上$5000聘母大掃除，帖文引起網友討論。（iStock圖片）

臨近年廿八大掃除，不少人由於工作忙碌也會花錢請家務助理打理家務。有一位港男呻其母寧願外出做兼職家務助理，也不願打理家中的家務，認為「屋企執無錢收」。港男最後奉上$5000聘母大掃除，帖文引起網友討論。

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一則來自「香港討論區」的帖文，以「阿媽寧願幫人大掃除都唔執自己屋企…」，港男表示臨近新年，母親每日外出做兼職家務助理，指現時年輕一代工作忙碌無暇執屋，會捨得花錢請家務助理和鐘點打理家務，而母親藉此賺點外快。

港男抱怨平日兩母子的住所也十分凌亂，而母親卻沒有執拾。母親指外出做兼職家務助理至少可以賺錢，惟家裡執屋「無錢收」。當他要求母親執屋時，母親卻稱大可給錢叫她執屋，最後港男奉上5,000元當是「新年利是」，母親才開始執拾家居，「不過佢話出面嘅客戶比較重要，我排最後！」

網民斥：阿媽唔係工人！
帖文發出後引起網民討論，指臨近新年做家務助理賺錢多，欣賞母親會自力更生，不過網民亦批評港男的心態，自己應負責任幫忙執屋。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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