狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】

▲ 鄧伊婷好Fit！

現年34歲的「TVB御用邪花」鄧伊婷最近接連有劇集出街，繼《旁觀者》、《飛常日誌》後，鄧伊婷早前在《狀王之王》中登場，演一位幽靈新娘，她日前在IG指：「#林惠敏 小敏今天登場了…驚都要睇呀！」

在2月2日的一集，富家千金林惠敏（鄧伊婷飾）大婚之日離奇失蹤兼留下遺書，惠敏父親林慶（王俊棠飾）將矛頭直指窮女婿湯文武（莫家淦飾）。

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鄧伊婷遊日影靚相

鄧伊婷工作不斷的同時，鄧伊婷也會旅行為自己「差電」，她早前分享過自己在酒店內與東京鐵塔的日夜景合照，還問粉絲們：「你喜歡日還是夜？」

鄧伊婷以黑色、白色兩套服裝「打卡」，雖剛她未有騷出深長事業線，但也有露香肩、白滑長腿，已經相當煞食！

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傳被富豪追求

Irina在網上人氣不俗，其IG擁有11.5萬粉絲追蹤。在2021年，她獲神秘金主斥資百萬力谷人氣，在紅隧口、銅鑼灣、將軍澳多個地方，租下大型廣告位賣「廣告」。

最令人摸不著頭腦的，廣告牌上只有「IRINA TANG 鄧伊婷」字眼以及一個二維碼，二維碼直接登入Irina個人Facebook帳戶。

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當時即引來網民在討論區開post熱議，傳出獲富豪力追之說。

對於「神秘廣告」，Irina在IG表示為美容廣告，坦言曾「埋怨過它帶給麻煩」：「感恩這個美容廣告讓我過左好amazing的一個月，一開始我埋怨過它帶給我麻煩，最後我決定感恩💕stay positive。感恩當初決定接拍這廣告且酬勞不錯，之後有什麼故事我就不知道了，相信這件事一定是好事！」

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