濕疹煩惱｜天氣潮濕 濕疹易發作痕癢難忍 2款湯水+1款外洗方+3大穴位助紓緩
在潮濕的季節，我們的體溫會在工作或運動後升高，引致流汗，若穿著不透風的衣物，汗水便容易積聚在皮膚表面，特別是手肘彎曲處、脖子等部位，形成濕疹，發作時皮膚痕癢難耐，夜不能眠，情況嚴重時更可令患者産生自悲感，喪失進行社交活動的意欲。
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濕疹是一種常見的皮膚病，臨床特點包括多形性損害、有滲出傾向、多呈對稱分佈、痕癢，及可全身或局部反覆發作，可影響任何年齡人士。根據皮損特點和病情，濕疹一般可分為急性、亞急性、慢性三類，當中急性皮疹能引起皮膚灼熱及劇烈瘙癢，皮損會從瀰漫性潮紅演變成丘疹、水疱、糜爛、滲液、結痂等，此等徵狀沒明顯邊界，多為片狀並會同時出現，常於頭、面及四肢發作，甚至泛發全身。其發病急劇，多數濕潤糜爛且炎症明顯。亞急性濕疹介乎於急性及慢性濕疹之間，通常因急性濕疹治療不當或出現延誤所致，皮損一般較急性濕疹輕，以丘疹、鱗屑、結痂為主，亦可能有少量水皰及輕度糜爛。慢性濕疹則以患處皮損粗糙肥厚，呈苔蘚樣變為主，皮色呈褐色或褐紅色，常伴有鱗屑、抓痕、色素沉等。中國古代根據濕疹的發病部位命名，如發於膕窩、肘窩彎曲部者，稱「四彎風」；發於耳部者，稱「旋耳瘡」；發於乳頭者，稱「乳頭風」等。
濕疹的病因極為複雜，且患者多具過敏性體質，從中西醫角度皆可分為外因性及內因性。濕疹目前多被認為是過敏性疾病，屬第Ⅳ型變態反應。其外界過敏原包括化學藥品、染料、海鮮、動物性蛋白質食品等，而陽光、情緒等因素亦扮演著推波助瀾的角色。內部過敏原則為腸臟寄生蟲、體內病灶等。
中醫認為濕疹是由於稟賦不耐，飲食失節，或過量進食辛辣刺激之物，脾胃受損，失其健運，濕熱內生，兼外受風邪，內為兩邪相搏，風、濕、熱阻於肌膚所致。「濕邪」的特性是重濁、黏滯，反覆纏綿，因此濕疹難以根治。
- 1. 急性者：濕熱為主
- 2. 亞急性者：多與脾虛濕戀有關
- 3. 慢性者：多為病久耗傷陰血，血虛風燥乃至肌膚甲錯
中醫認為濕疹有濕重、血熱、風邪、脾虛等不同內因。根據臨床實證，濕疹患者多數因為超過一種內因夾雜而發病，因此中醫會從病因著手，同時因應患者體質，輔以食療及外洗方作出適切調理，而非單純止癢。
食療湯水
1. 紅豆苡仁芡實湯
- 材料：薏苡仁 180g、紅豆 40g、芡實 20g、冰糖 適量
- 做法：將紅豆、芡實、薏苡仁用水泡軟後，將1500c.c.水注入煲中，然後把材料煮至軟爛，加上冰糖調味即可
2. 薏米豬骨湯
- 材料：豬骨 400g、薏苡仁 20g、淮山 20g、冬瓜 半個、薑片 少許、鹽 適量
- 做法：先將冬瓜洗淨切件，洗淨薏苡仁、淮山、冬瓜後同放煲內，加入2000ml清水，再以文火煲約兩小時，調味即可
外洗方
- 做法：預備黃柏30g、大黃30g、黃芩30g、苦參30g、蛇床子30克、地膚子30g、白癬皮30g，加入2000cc清水，武火煲滾後轉文火煲約30分鐘，放涼至攝氏30-40度，沾紗布外敷15分鐘，療程持續15天，具歛濕止癢、殺菌、抗過敏等功效
- 適用於：以皮膚滲出為主要表現的急性、亞急性濕疹
- 不適用於：苔癬樣變的慢性濕疹
止癢按穴小貼士
讀者可以指腹按壓以下穴位各10至15次，按壓至痠脹為度：
1. 穴位：曲池
- 即手肘彎曲成直角，在肘彎橫紋的頂端處
- 功效：清熱消炎、抗敏止癢
2. 穴位：風池
- 即後頸脊椎最上緣、左右二側約二指寬之凹陷處
- 功效：疏風解熱、去濕止癢
3. 穴位：陰陵泉
- 即小腿內側，脛骨內側下緣與脛骨內側緣之間的凹陷位置中
- 功效：健脾利濕、降火止癢
戒口食物：
- 1. 濕疹患者忌吃人工合成類食品，如香精、食用色素等
- 2. 某些含豐富蛋白質的食物，如牛奶、雞蛋、牛肉等
- 3. 海鮮類食物，如蝦、蟹等
- 4. 辛熱性食物，如辣椒、酒、芥末、胡椒、蔥、薑、蒜、洋蔥、咖哩等
- 5. 水果類，如桃、荔枝、榴槤、菠蘿、芒果等
- 6. 含真菌類的食品，如蘑菇、臭豆腐、腐乳等
濕疹患者應注意事項：
- 1. 內分泌變化、發育期荷爾蒙改變、妊娠期均可使濕疹復發；
- 2. 發病期間以清淡飲食為為佳；
- 3. 避免各種外界刺激，如熱水燙洗、搔抓、日光曝曬、汗液刺激、以及過敏原等。手部濕疹者在使用清潔劑時須戴橡膠手套隔離保護；
- 4. 在疾病發作期暫緩注射預防疫苗；
- 5. 發病後嚴格依照醫生指導用藥，避免搔抓，積極預防感染；
- 6. 保持規律的運動是行氣活血、增強免疫力的最佳良方。盡量進行每星期三次、每次半小時的中等強度運動，如游泳，跑步和踩單車等，有助放鬆情緒，緩解因壓力、失眠所誘發的濕疹。另外，運動會令身體排出大量汗水，因此應選擇透氣的衣物，並及時抹汗，以保持皮膚清潔。
*以上資料只供參考，如有疑問，請向註冊中醫師查詢。
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撰文：基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務