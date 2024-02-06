濕疹煩惱｜天氣潮濕　濕疹易發作痕癢難忍　2款湯水+1款外洗方+3大穴位助紓緩

在潮濕的季節，我們的體溫會在工作或運動後升高，引致流汗，若穿著不透風的衣物，汗水便容易積聚在皮膚表面，特別是手肘彎曲處、脖子等部位，形成濕疹，發作時皮膚痕癢難耐，夜不能眠，情況嚴重時更可令患者産生自悲感，喪失進行社交活動的意欲。

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濕疹是一種常見的皮膚病，臨床特點包括多形性損害、有滲出傾向、多呈對稱分佈、痕癢，及可全身或局部反覆發作，可影響任何年齡人士。根據皮損特點和病情，濕疹一般可分為急性、亞急性、慢性三類，當中急性皮疹能引起皮膚灼熱及劇烈瘙癢，皮損會從瀰漫性潮紅演變成丘疹、水疱、糜爛、滲液、結痂等，此等徵狀沒明顯邊界，多為片狀並會同時出現，常於頭、面及四肢發作，甚至泛發全身。其發病急劇，多數濕潤糜爛且炎症明顯。亞急性濕疹介乎於急性及慢性濕疹之間，通常因急性濕疹治療不當或出現延誤所致，皮損一般較急性濕疹輕，以丘疹、鱗屑、結痂為主，亦可能有少量水皰及輕度糜爛。慢性濕疹則以患處皮損粗糙肥厚，呈苔蘚樣變為主，皮色呈褐色或褐紅色，常伴有鱗屑、抓痕、色素沉等。中國古代根據濕疹的發病部位命名，如發於膕窩、肘窩彎曲部者，稱「四彎風」；發於耳部者，稱「旋耳瘡」；發於乳頭者，稱「乳頭風」等。

濕疹的病因極為複雜，且患者多具過敏性體質，從中西醫角度皆可分為外因性及內因性。濕疹目前多被認為是過敏性疾病，屬第Ⅳ型變態反應。其外界過敏原包括化學藥品、染料、海鮮、動物性蛋白質食品等，而陽光、情緒等因素亦扮演著推波助瀾的角色。內部過敏原則為腸臟寄生蟲、體內病灶等。

中醫認為濕疹是由於稟賦不耐，飲食失節，或過量進食辛辣刺激之物，脾胃受損，失其健運，濕熱內生，兼外受風邪，內為兩邪相搏，風、濕、熱阻於肌膚所致。「濕邪」的特性是重濁、黏滯，反覆纏綿，因此濕疹難以根治。

1. 急性者：濕熱為主

2. 亞急性者：多與脾虛濕戀有關

3. 慢性者：多為病久耗傷陰血，血虛風燥乃至肌膚甲錯

中醫認為濕疹有濕重、血熱、風邪、脾虛等不同內因。根據臨床實證，濕疹患者多數因為超過一種內因夾雜而發病，因此中醫會從病因著手，同時因應患者體質，輔以食療及外洗方作出適切調理，而非單純止癢。

食療湯水

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1. 紅豆苡仁芡實湯

材料：薏苡仁 180g、紅豆 40g、芡實 20g、冰糖 適量

做法：將紅豆、芡實、薏苡仁用水泡軟後，將1500c.c.水注入煲中，然後把材料煮至軟爛，加上冰糖調味即可

2. 薏米豬骨湯

材料：豬骨 400g、薏苡仁 20g、淮山 20g、冬瓜 半個、薑片 少許、鹽 適量

做法：先將冬瓜洗淨切件，洗淨薏苡仁、淮山、冬瓜後同放煲內，加入2000ml清水，再以文火煲約兩小時，調味即可

外洗方

做法：預備黃柏30g、大黃30g、黃芩30g、苦參30g、蛇床子30克、地膚子30g、白癬皮30g，加入2000cc清水，武火煲滾後轉文火煲約30分鐘，放涼至攝氏30-40度，沾紗布外敷15分鐘，療程持續15天，具歛濕止癢、殺菌、抗過敏等功效

適用於：以皮膚滲出為主要表現的急性、亞急性濕疹

不適用於：苔癬樣變的慢性濕疹

止癢按穴小貼士

讀者可以指腹按壓以下穴位各10至15次，按壓至痠脹為度：

1. 穴位：曲池

即手肘彎曲成直角，在肘彎橫紋的頂端處

功效：清熱消炎、抗敏止癢

2. 穴位：風池

即後頸脊椎最上緣、左右二側約二指寬之凹陷處

功效：疏風解熱、去濕止癢

3. 穴位：陰陵泉

即小腿內側，脛骨內側下緣與脛骨內側緣之間的凹陷位置中

功效：健脾利濕、降火止癢

戒口食物：

1. 濕疹患者忌吃人工合成類食品，如香精、食用色素等

2. 某些含豐富蛋白質的食物，如牛奶、雞蛋、牛肉等

3. 海鮮類食物，如蝦、蟹等

4. 辛熱性食物，如辣椒、酒、芥末、胡椒、蔥、薑、蒜、洋蔥、咖哩等

5. 水果類，如桃、荔枝、榴槤、菠蘿、芒果等

6. 含真菌類的食品，如蘑菇、臭豆腐、腐乳等

濕疹患者應注意事項：

1. 內分泌變化、發育期荷爾蒙改變、妊娠期均可使濕疹復發；

2. 發病期間以清淡飲食為為佳；

3. 避免各種外界刺激，如熱水燙洗、搔抓、日光曝曬、汗液刺激、以及過敏原等。手部濕疹者在使用清潔劑時須戴橡膠手套隔離保護；

4. 在疾病發作期暫緩注射預防疫苗；

5. 發病後嚴格依照醫生指導用藥，避免搔抓，積極預防感染；

6. 保持規律的運動是行氣活血、增強免疫力的最佳良方。盡量進行每星期三次、每次半小時的中等強度運動，如游泳，跑步和踩單車等，有助放鬆情緒，緩解因壓力、失眠所誘發的濕疹。另外，運動會令身體排出大量汗水，因此應選擇透氣的衣物，並及時抹汗，以保持皮膚清潔。

*以上資料只供參考，如有疑問，請向註冊中醫師查詢。

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撰文：基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務