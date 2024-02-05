鄭啟泰逝世丨王雁芝到醫院了解未婚夫死因　無奈稱本計劃與鄭啟泰：影一輯好靚嘅婚紗相

▲ 王雁芝指鄭啟泰生前甚注意健康。

DJ鄭啟泰（Eric）在日前才宣布成功向女友王雁芝求婚，可是在前日（2月3日）卻驚傳死訊，終年56歲。在今日（2月5日）早上，王雁芝與鄭啟泰妹妹Fiona及一位女親友到律敦治醫院見醫生。

Fiona接受在場媒體訪問稱，醫生尚未找出鄭啟泰死因，建議轉交死因裁判處解剖，稱：「我哋唔會估任何原因，亦都希望外界唔好亂講，都收到大家關心。」

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▲ 王雁芝與鄭啟泰。

鄭啟泰逝世丨一向注意健康

王雁芝稱未婚夫鄭啟泰身體一向很好，而且一向注重生活健康：「我哋朝頭早成日一齊做運動、食生果，都好注重健康。我哋都打算Join Gym，因為啱啱求咗婚，都希望大家身體健康，影一輯好靚嘅婚紗相。」

無奈卻發生此不幸事件，堅強的王雁芝卻表示：「但我哋都會Keep住Eric好好嘅Spirit（精神）生活落去。」她指，鄭啟泰去世前表示感有點疲倦及出現肚屙、抽筋等情況，但身體尚算不錯。同時她透露，鄭啟泰過往不時抽筋，因此家中常備有香蕉。

同時，鄭啟泰家人將與王雁芝王雁芝是親人，將齊辦理鄭啟泰的身後事。

▲ 鄭啟泰日前才宣布回歸新城電台。

鄭啟泰逝世丨王雁芝IG抒發情緒

此外，昨晚王雁芝繼續在IG以限時動態方式分享與鄭啟泰昔日相處點滴，以抒發情緒，當中王雁芝貼出一張拿住飲品相片，寫：「你飲唔晒咁我飲埋去，今日我就係Eric 2.0，我會將Eric style承傳下去。」她tag了鄭啟泰ig並寫「你有接班人啦」。

另一張相，是拿住香水，寫：「我唔怕無咗你陣味，因為你一直tak（偷）我啲香水，咁我係咪唔可以換香水啦？」

她並貼上一張同過中秋的相片，稱：「我哋決定一齊嘅嗰日，原來我哋已經一齊奔月，你而家又可以繼續奔跑，以後跑步唔會有痛楚了！」

此外，王雁芝上載疫情時接受隔離時，二人透過網上視像見面的照片，寫：「你唔會令我孤單。」

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