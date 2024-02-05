拒絕躺平︱大學畢業女生棄白領做裝修　隨父入行鋪地磚月賺逾2萬

▲ 大學畢業女生，不怕辛苦隨父做裝修工。

【失業/大學生/大學畢業生/裝修/躺平/月入】內地青年失業率，當中不乏大學畢業生，有人選擇「躺平」，都有人選擇能屈能伸做勞動工作！內地大學畢業女生就投身裝修行業鋪地磚，月賺20,000元人民幣（約港元$21,770），她表示因為從事低下層工作被別人看不起，但賺錢比面子更重要！

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據內地傳媒報導，該女大生叫戚舟，她的爸爸也是從事裝修，主要鋪地磚，她就跟從爸爸入行，她主要負責刷牆和貼壁紙，而每次裝修期大約5至8日，兩父女吃住都在裝修的單位內，自己煮飯及席地而睡。

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女生表示已經都有從事過白領的工作，但是壓力甚大「大把大把掉落的頭髮，整夜整夜難以安閉的雙眼，還有怎麼也回不完的領導消息，以及表面光鮮實質窘迫帶給我的折磨」，讓她決心轉行做裝修工。

不過她的選擇並沒有得到母親的支持，後來她用一句話說服母親

人家北大博士還有送外賣的，我一本科生鋪個磚怎麼丟臉了？您還是改改舊思想，這年頭，誰有錢誰才笑得歡。

而兩父女沒有工作的時間，就會一起到建材市場拉客，打出「鋪磚、刷牆，價格從優」的招牌，只要每月接上2至3宗工作，收入就非常可觀。

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記者：王明芳