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音樂大師丨王冰冰晒出海照迫爆上位吸睛　莫華倫娶嫩妻成功回春似30歲

娛樂 16:42 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

莫華倫被成功回春！

內地著名男高音莫華倫去年7月再婚，迎娶「新十大女高音之一」的王冰冰，妻子相較莫華倫年輕28載，年齡差未有影響兩人恩愛程度，王冰冰不時於社交網放閃！

【夢幻婚禮】莫華倫秘密離婚後意大利再婚　第二任太太王冰冰為傑出華人+十大女高音

回春變30歲後生仔？

日前天氣回暖，王冰冰跟丈夫莫華倫以及友人出海，事後她上載合照兼留言：「年前最後一次出海。從清水灣上船，這邊的海水真的太乾淨了，這幾天還是暖暖的，船一直開到維多利亞港。」

穿上粉紅色連身短裙的王冰冰大晒長腿，迫爆上圍再度成為焦點，至於65歲的莫華倫以白色上衣襯牛仔褲，當中有網民留言：「老公像30。」，王冰冰即回覆：「我代他謝謝你。」，看來莫華倫跟嫩妻的婚姻生活過得美滿，65歲的他也成功回春。

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胡定欣+陳美齡+ 肥媽明晚演出國慶晚會　莫華倫姚珏隔空音樂表演

嫩妻猛料非常

莫華倫這位嫩妻背景超猛，她於2008年以優異成績，取得上海音樂院聲樂系唯一的保送碩士生名額，亦是第一位從米蘭威爾第音樂學院碩士畢業的內地音樂家，同時為世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者。

莫華倫跟王冰冰去年7月於意大利科莫湖舉行夢幻婚禮，其後二人到歐洲度蜜月，從王冰冰分享的合照所見，莫華倫攬實愛妻兼親吻其面頰，甜蜜指數爆晒燈。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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