斷捨離︱新年大掃除必學衣服斷捨離4部曲　執衣櫃達人：完成第1步即清空一半

▲ 新年大掃除必學衣服斷捨離，執衣櫃達人Yen教4部曲，只需完成第1步，衣服已清空一半。

【大掃除/斷捨離/衣櫃收納/衣服收納】年廿八洗邋遢，又要面對家中被衣服塞爆的衣櫃，卻不知從何入手！執衣櫃達人Yen曾接受TOPick訪問表示，她也曾是一名購物狂，買衫買到迫爆衣櫃，後來她閱讀有關斷捨離的書籍後受啟發，悟出一套衣櫃斷捨離的心得。Yen分享只要完成第一個步驟，衣櫃已即時清空一半！

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執衣櫃達人Yen中學階段起已成為一名購物狂，曾經每天都要買衫、換造型出街。當她踏入社會任職日資時裝公司後，更大條道理買衫扮靚。淘寶興起後，她更變本加厲瘋狂買衫，迫爆了家中衣櫃。

▲ 衣櫃被塞爆，不知從何開始斷捨離！（香港經濟日報資料圖片）

其後她遇上兩本關於「斷捨離」的書籍，分別是《斷捨離》及《時尚斷捨離》，書中提到人生在不同方面也可實行斷捨離，包括朋友、事業、物質等。而《時尚斷捨離》的作者地曳iku子，是一名擁有30多年經驗的時尚造型顧問，她曾以活出雜誌裏的時尚為人生目標，結果被大量衣服弄得奄奄一息。她覺醒後發展出一套簡約穿衣哲學：

多一件衣服就多一分困擾；少一件衣服就少一個麻煩！

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▲ 兩本關於「斷捨離」的書籍改變了Yen的時尚價值觀，並成為一位斷捨離達人。（香港經濟日報資料圖片）

兩本書籍的斷捨離哲學改變了Yen的時尚價值觀，還為停滯不前的事業找到出路，與好友Yuki創立二手時裝寄賣店，以減少浪費衣物，另外她亦提供整理衣櫃服務。

衣櫃斷捨離4部曲：

面對凌亂的衣櫃好難入手，Yen建議可花數天把衣櫃分區域進行大掃除，逐步為衣櫃斷捨離。

1. 半年沒穿可棄掉

先把衣服分成兩大類：半年內經常穿著、半年內從沒穿過的。根據「半年沒穿即可棄掉」的原則，你的衣櫃已清空一半。

2. 放棄破舊衣服

分類衣服時，如發現衣服有大量毛粒、褪色、破爛、污垢等狀況，大可割捨。而有些衣服雖然完好無缺，但每次穿上時卻忍不住除下，代表那件衣服難配襯，這也是斷捨離的指標。

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3. 即時試穿

眼前剩低半年經常穿的衣服後，便可逐一試穿衣服，建議有第三者在場，客觀地評價衣服是否適合你；否則就以「怦然心動」為準則，即是只留下適合和令你心動的衣服。

4. 七成滿最好

衣櫃七成滿，保持生命力！斷捨離並非收納魔法，而是當你清楚自己的需要，衣櫃毋須層架也能做好分類。

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責任編輯：王明芳