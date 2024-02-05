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【誤食毒品】兩女童疑誤食大麻糖後不適　25歲父虐兒藏毒3罪成候判

社會 13:17 2024/02/05

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兩名年幼女童誤食「大麻糖」昏迷送院，25歲父親被控2項虐兒罪及1項藏毒罪，今於屯門裁判法院被裁定3項罪名成立。（資料圖片）

兩名2歲及4歲的女童在天水圍寓所疑誤服大麻糖後不適昏迷入院，25歲父親涉疏忽照顧及藏有多粒大麻糖，早前否認虐兒及藏毒共3罪，今（5日）於屯門裁判法院被裁定3罪成立，裁判官押後判刑至2月19日候索戒毒所報告，被告須還押。

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被告C.K.W.（25歲，建築工人）被控2項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪及1項管有危險藥物罪。控罪指，被告於2023年6月25日，在天水圍一單位身為對4歲女童X及2歲女童Y負有管養、 看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略兩女童。被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖。

裁判官黃國輝裁決時指，被告在警誡下承認「嗰包大麻糖係我買嚟自己食」和「嗰9粒大麻糖，我都已經放咗在我間房入面收埋咗，我都估唔到我兩個女攞出嚟食」，被告胞弟在屋內找到包裝袋。

事發前，被告1名男友人曾短暫到過被告家中並在房內逗留，約30分鐘後兩女童咀嚼糖，女童送院後被驗出尿液有大麻成分，裁判官裁定唯一推論是被告購買大麻糖後由男子放在房內，女童及後誤服，被告疏忽照顧女童，遂裁定被告3罪俱成立。

辯方求情指被告初犯，兩女童在案發後已交由女童生母照顧，被告在案發前因辦理離婚心情差才吃大麻糖，他現時已沒依賴毒品，重犯機會不大。

裁判官押後判刑至2月19日，其間為被告索取戒毒所報告，被告須還押。裁判官明言被告因藏毒引發虐兒罪相當嚴重，將考慮判監。

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記者：陳曉欣

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