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婆媳關係｜禁新抱回娘家過年　奶奶：出錢出力煮飯服侍5名女兒回來

家事百科 11:13 2024/02/07

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台灣一名奶奶每逢新年時，也不准新抱回娘家過年，原因是要留她在家招待自己的5名女兒回來「渡假」。

自己的女兒是公主，人家的女兒是傭人，可能是不少家庭的寫照。台灣一名奶奶每逢新年時，也不准新抱回娘家過年，原因是要留她在家招待自己的5名女兒回來「度假」。看到如此不公的對待，有網友怒吼，「斷捨離，當斷則斷，不必再有往來。」

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這件事由該新抱的一名子女放到《毒姑九賤婆媳》討論區，向大眾作出申訴。樓主稱，他的爺爺育有五名女兒及一名兒子，而他的媽媽作為家中唯一的一名新抱，便成為了任勞任怨的對象。

每年農歷年初二到年初四時，樓主的五名姑姑便會一家大小回娘家過節，這三天對樓主來說是一個惡夢。每一餐，樓主的媽媽也要準備兩桌的食物才足夠應付五個家庭的食量，每天工作量之大可想而知。

除了付出勞力，荷包更要大出血，每年樓主父母要花兩到三萬台幣（5千到7千五百港幣）購買食物招待多人。但是，這五名姑姑卻態度「老馮」，

姑姑回來只會帶個簡單的高岡屋蛋捲，隨便應付一下。

樓主指出，父母性格耿直老實，對於此不會出聲反抗，加上他的嫲嫲是一個情緒勒索厲害的人，不順她意便會「一哭二鬧三上吊」，所以多年來的新年也是如此操作。

直到近年的一個轉捩點，情況才有所改變。樓主透露，現在爺爺和嫲嫲也相繼過身，再者，他表示自己與兄弟姊妹也長大成人，所以不允許母親再受欺負，

你們還在那邊靠腰（意指哭喊）沒有娘家可以回，我們歡迎你們回來，可是別想要再佔便宜了，你們的嘴臉很難看。

網民紛紛為樓主母親的遭遇感到不值，「家家有本難念的經，但也不能太軟弱任人欺負，做人要有底線，該硬還是要硬起來。」、「妳家的姑都帶刺的。不懂的體恤你的父母。現在你們長大成人了。應該知道如何做讓父母輕鬆。」、「不要臉的吃最多。」

不過，也有網民認為事情可能有多角度的看法，「妳應該先了解一下，爺奶過世時、分財產的時候，妳爸拿了多少！」、「子女不了解長輩的事，有時看到的只是一角、片段而已。」對此，樓主留言回覆「沒有任何遣產」。

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責任編輯︰王明芳

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