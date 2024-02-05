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【黎智英案】陳沛敏指黎智英曾要求「做大」新聞　同意黎的取向影響編採決定

社會 13:47 2024/02/05

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前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第2天作供，陳供稱，黎曾就一段美國總領事的演說，要求《蘋果》「做大佢」，惟《蘋果》早前已曾就此報道。陳曾婉轉地向黎指出已「做大咗」，並問及有否進一步報道需要跟進。陳另同意黎對新聞的取向對陳的編採決定有影響，又同意黎於此前曾要求陳就某些事件「做大」。

案件今踏入第23天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第2天作供，由助理刑事檢控專員張卓勤代表控方負責主問。

壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

控方引述一則由被告黎智英傳送予陳的WhatsApp 訊息，內容提及「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）。陳供稱，當時黎應該是指羅傑斯與一些國會成員成立「香港監察」，而「香港監察」亦會就香港的自由及人權發表意見，以及批評中國政府。

陳指，羅傑斯亦會傳送「香港監察」的新聞稿給她，並於2019年起開始變得頻密。陳指，《蘋果》亦曾就羅傑斯被拒入境，以及「香港監察」的成立作出報道。

陳續指，黎曾就一段美國總領事的演說，要求《蘋果》「做大佢」，惟《蘋果》早前已曾就此報道。陳曾婉轉地向黎指出已「做大咗」，並問及有否進一步報道需要跟進。陳另同意黎對新聞的取向對陳的編採決定有影響，黎於此前亦曾要求她就某一事件「做大」。

陳供稱，「鋤報會」目的是評估當日出版的報章，《蘋果》各部組均會派出代表參與會議，並輪流就新聞角度等提出意見，當中亦檢查有否遺漏其他報章的新聞等，最終由陳與執行總編輯林文宗作總結。

控方問及林的角色，陳指林「可以話係我副手」，尤其於她因健康問題未能長時間工作時，林會接替她的工作。

陳供稱，在「鋤報會」完成後便會進行「初會」，同樣由各部組均會派出副總編輯等代表參與，講述當日重要新聞及角度，陳及林則會挑選翌日的頭版新聞等。

陳續指，她與林都會出席「編前會」，當中主要跟進「初會」內容，更新新聞的情況及再挑選頭版新聞等。陳強調，由於會後至截稿前仍有機會發生不同新聞變化，故此「編前會」雖會決定新聞的擺放位置，但隨後仍會有變化。

控方問及，若新聞的擺放位置在陳下班後有變，林會否通知陳。陳供稱，「如果去到換 A1（頭版），佢係會通知我嘅」，若只是其他港聞更換標題時，林則未必會通知。

陳又指，負責電子版內容的總編輯羅偉光亦會出席「鋤報會」，林亦會出席「初會」及「編前會」，但並不常見，陳指於處理重大新聞時，羅希望協調電子版與報紙版時，才會出席。

陳續供稱，《蘋果》員工及壹傳媒均會使用通訊軟件Slack 溝通，但陳未知為何會使用Slack 作溝通方法。陳補充，「可能果時公司好鼓勵大家用（Slack）」，又指黎間中會以Slack向《蘋果》和壹傳媒員工宣布消息。

聆訊今午（5日）續。

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記者：梁錦麟

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