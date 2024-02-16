社畜心態｜32歲女患卵巢癌　工作搏殺棄化療復發3次　終患重度抑鬱警世：放過自己【附卵巢癌6大徵狀】

為了工作放棄健康，值得嗎？一名90後內地女患卵巢癌，曾經歷復發但因為一原因而放棄化療，最終更患上情緒問題。她回望當初坦言感到後悔，表示學會「不再把自己當工具」。

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為工作果斷放棄後續化療

32歲內地女子果果在社交平台「小紅書」發文，分享自己患卵巢癌6年復發3次的經歷。9年前，23歲女事主因一次身體檢查發現卵巢有直徑10厘米的腫瘤，當時立刻做手術切除。

時隔3年26歲時，在銀行工作的女事主發現上次腫瘤切除位置上有癌變，於是告知公司其病情。然而，她收到的回覆是「公司只能夠提供3個月的醫療期，之後需要恢復到崗上班」。女事主考慮到若接受化療，她需要3至6個月的治療時間，且無法每天準時上班工作。故此，女事主果斷放棄治療，專注工作。

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社畜心態致二次復發 患重度抑鬱

切除惡性腫瘤後卻沒有得到妥善的休息，女事主經常在工作期間「眼前發黑甚至昏迷狀態」，但她形容當時的她「用意志力和潛意識在最短的時間內讓我把自己拉回來」，她一直逼自己「客戶在等你，同事也沒有義務分擔你的工作」，結果身體一直處於繃緊的狀態。

女事主為工作拼搏多年，只為有天能夠升職加薪，獲得上司的嘉許，故此身體不適一直沒有請假，怕「請病假會影響工作表現評分」，甚至連過年時也沒有請假。女事主一直努力工作，惟一直沒有晉升機會。後來女事主因為工作忽略健康，導致患上肺炎，加上當時身體欠佳，腫瘤第二次復發。由於腫瘤復發需要治療，工作成果因為身體緣故而被打壓和否定，女事主身心皆承受巨大的壓力，導致她同時患上重度抑鬱症，

「我要盡最大的努力領先於人，除此外再無更重要的事情，不能做到最好就會反覆自我批判，導致幾十年深陷焦慮漩渦而不自知。」

建立行山興趣 學習放過自己

女事主一直給予自己很大壓力，「總是覺得自己不夠努力和優秀」。她反思過去，明白是自己將自己逼到臨界點。經歷第二次復發後，女事主愛上行山，她形容「每次攀登都是一次對身體的挑戰」，但她仍很享受每次克服每座山的成功感。

女事主目前正經歷第三次癌細胞轉移至肋骨，但她仍積極一邊接受治療，一邊工作賺取醫藥費。現在的她不會再像以往的自己，「一整天忙到飛起，沒有時間去廁所，甚至壓縮吃午飯時間只為了能下來喘口氣喝口水，塞兩塊餅乾又繼續開始工作」。她明白自己才是人生的主人，學會與自己相處，不再做打工的社畜。

死亡率偏高

根據本港醫院管理局智友站資料，卵巢癌在香港女性十大癌症中以發病率排行第6位，每年新症約400宗，大部分患者年齡超過50歲。卵巢癌的發病率雖非最高，但死亡數字卻排名第8。主要是由於卵巢位於骨盆腔深處，早期病徵並不明顯，許多患者病發初期大多只覺得腹部不適，或誤以為自己胃痛或消化不良，因而耽誤診斷與治療，到腹部摸到明顯腫塊時往往已是癌症後期，因此卵巢癌的死亡率偏高。

卵巢癌7種高危人士

卵巢癌的成因暫時仍未明確，有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。有7種高危人士患此病的機會較高：

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卵巢癌6大徵狀

早期的卵巢癌徵狀並不明顯，若身體出現以下6大徵狀，或需留意：

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以下方法可有效幫助預防卵巢癌：

飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

保持適量運動

保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

長期卵巢功能失調的婦女，需積極接受治療

此外研究顯示，服用口服避孕藥超過5年的婦女有較低風險患上卵巢癌。懷孕最少一次、以母乳餵哺嬰兒、接受輸卵結紮手術或子宮頸切除手術，均可降低患卵巢癌的風險。50歲以上婦女，可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

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