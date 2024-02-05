公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台 網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
不少人認為有公屋，猶如中了六合彩！一名港女在社交群組發文，指她一家四口成功半年內，獲派房協屬下的荃灣西祈德尊新邨1個430呎單位，港女感恩好幸運：「真係中咗六合彩咁」。網民紛紛驚呼「靚過私樓」。
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輪候公屋8年再排房協
一則來自Facebook討論群組「香港公營房屋討論區(FB版)」的帖文，該港女於帖文上載一張公屋單位清水樓相片。並指自己一家四口申請了俗稱「市4」的市區4人單位，輪候8年後仍然未有消息，而房協寄信提供房協甲類屋邨出租單位申請，於是申請房協公屋6至7個月後，獲第一派到荃灣西祈德尊新邨1個430呎單位，租金4,987元，港女直呼「都無諗過房協會派到。真係中咗六合彩咁！」。
獲派公屋界「豪宅」
從港女上載相片看到，單位設有露台景觀開揚，間隔相當「四正」，更有網民留意到柚木地板，又大讚「個地理位置無得輸」。網民看後驚呼「靚過私樓」，又紛紛留言祝賀，「好正啊！恭喜晒」、「羨慕呀！」、「呎吋大，又近西鐵站，非常幸運，好過中六合彩」。
申請房協「甲類屋邨出租單位」資格
此外，有網民關注申請房協「甲類屋邨出租單位」的資格，根據房協網頁，房協「甲類屋邨出租單位」只接受指定範圍內持有有效房委會公屋申請編號人士申請，資格如下：
|家庭人數
|申請書編號
|登記或相應登記日期（倘若公屋申請有相應登記日期，則必須以相應登記日期計算）
|1人
|不超過 G1209013 / U0202995
|在2008年1月31日或之前
|2人或以上
|不超過 G1418046 / U0440596
|在2018年1月31日或之前
每月家庭最高入息限額及家庭總資產淨值最高限額
|家庭人數
|每月家庭最高入息限額
|家庭總資產淨值最高限額
|1人
|$12,940
|$278,000
|2人
|$19,550
|$376,000
|3人
|$24,410
|$490,000
|4人
|$30,950
|$573,000
|5人
|$37,180
|$636,000
|6人
|$42,730
|$688,000
|7人
|$47,500
|$735,000
|8人
|$53,130
|$769,000
|9人
|$58,630
|$851,000
|10人及以上
|$63,990
|$917,000
香港房屋委員會：房協甲類屋邨出租單位
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責任編輯：王明芳