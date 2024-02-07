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不孕症｜中醫教龍年生B調理攻略　針灸中藥兼施+湯水冬季養身

醫生診症室 17:43 2024/02/07

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若面對不孕煩惱，男女均需調理身體。曾有年過40、曾生育的夫婦無法再度成孕，經調理情志問題後終於成功懷孕。（iStock圖片）

適逢龍年，不少夫婦積極計劃要生個龍寶寶。惟都市人作息不定時、飲食習慣差好影響體質，成為難以成孕的元兇。屢試不果，是否代表不孕？該如何處理？其實針灸和中藥均可調理身體助孕，生B之前男女均可調理，以下交由中醫講解，讓想生育的你多作了解。

不孕分原發及繼發性

註冊中醫師王慧敏解釋，較健康的夫妻生活為每星期行房2至3次，若性生活正常（每月性生活不少於6至8次），超過1年未避孕而未孕，或曾經懷孕，未避孕而又1年未再受孕，即可視為不孕。

不孕可分原發及繼發性，即使曾經生育，也有機會因體質問題而誘發不孕。她續指，不孕的成因分虛實兩方面——虛即氣血虛、腎虛，實則寒濕重、肝鬱。

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濕重肝鬱體寒者難生育

都市人常吃生冷食物、吹冷氣，內外均受寒邪影響，再加上常常晚睡，大大損耗體內陽氣。男性有機會陽萎不舉，精子活動力及質量下降。而女性以血為本，寒邪有收引及凝聚的特性，影響氣血運作，可導致月經不調、宮寒等現象，令女性容易生肌瘤，行房或感疼痛，難以成孕。王醫師續說：「陽氣具有固攝功能，若陽氣不足，即使成功懷孕也難以陀得穩。」

另一方面，都市人壓力大、情緒差均會導致肝鬱，使肝氣運行不暢，連帶影響氣血。王醫師續指：「肝藏血主疏泄，故肝鬱可影響男性的勃起功能，女性則易有瘀血、影響月經。再者，若夫妻平日身心俱疲、感情欠佳，甚至將生育視為任務，難以放鬆行房，或會形成惡性循環，更難成孕。」

女性21歲後、35歲前最適合懷孕，愈早生愈好，因恢復得快。35歲後身體狀況走下坡，開始腎虛氣血弱，便較難成孕。（iStock圖片）

針藥兼施養好身體

若想成孕，必先具備3大基礎條件。一，成熟的精子及卵子。二，輸卵管（中醫稱胞脈）暢通，可讓精卵結合，受精卵亦能順利送往子宮內。三，健康良好的子宮（中醫稱胞宮）讓受精卵著床。王醫師指中醫會以中藥、針灸作整體調理，而從臨床觀察，大部分病人同時出現肝鬱、腎虛及寒濕重3大問題，她會循脈象及舌象判斷病人的虛實證，再對症下藥，調和其臟腑、經絡和氣血，虛則補之、實則卸之，扶正袪邪。

王醫師解釋，先沿用候氣針法，即按脈象決定臟腑及經絡的施針穴位，氣至後再進行子母補卸手法。「經絡遍佈全身，我一般會循手足部觀察，補腎常用復溜穴及太溪穴。」除了以上手法，王醫師亦會透過觸診檢查病人的經絡，若身體有穴位脹起或塌陷，亦會治療。「例如命門穴塌陷，即代表腎陽不足。我會使用小艾條做艾灸，以補其腎陽。」

除了針刺或艾灸，部分情況亦會進行隔玉灸或隔姜灸。如不孕病人因寒濕重而腹脹，王醫師會選用隔姜灸。若睡質質素差，腎脈好弱，則會用隔玉灸，以達溫補陽氣、袪除寒濕、固本培元之效。

至於中藥，同樣以溫養腎氣、調理沖任氣血為目標，醫師會按治療進程及病人狀況調整藥物。經調理後，病人既可擁有健康的精子和卵子，亦能令胞脈暢通和暖宮，為懷孕做好準備。

註冊中醫師王慧敏指，蛋白質於中醫角度屬陰寒性質，反而會建議體寒人士避免烚、蒸，改以炒法作烹調，因火氣可「醒」脾胃，使其運化得更好。（梁偉榮攝）

可在家艾灸

若患者時有腹脹，摸上去更覺冷冰冰的話，王醫師指可在家自行艾灸，男女都可以做。可選用關元或氣海穴，前者位於肚臍對下3吋位置，於恥骨之上。後者則位於肚臍與關元穴之間，若不懂得定位，亦可沿肚臍對下的周遭範圍艾灸。「先燒紅艾條，距離皮膚約2厘米打圈，有助驅寒、補益陽氣、固本培元。」

盲目補身或惹反效果

曾有男士因肝氣鬱結而導致性功能障礙，卻自行過度服用壯陽藥，導致尺脈（候腎）虛浮而重按無力，是代表過度調動腎陽，實質是腎虛。

王醫師提醒食療進需因應個人體質，盲目戒口易有反效果，如因體質寒濕致胖，卻進食寒性利水去腫的食物減肥，反而會使更多濕氣積聚於體內。至於常見的補品如花膠、阿膠，即使進食也要配合帶陽氣的食材，否則純補陰，缺乏陽氣亦難而生血，成效好慢。「大家好着眼於食成分，如要補鐵生血，但萬一（體質差）吸收不了，也無作用。」

王醫師指，臨床上病人多為寒濕體質，舌色暗淡甚至發紫，捲起時或看到瘀血，舌苔好厚。她建議這類人士戒寒涼食物，如牛奶、雞蛋，或性寒涼的蔬果如蕃茄、粟米、生菜、菠菜等。而豬肉、菜芯、荷蘭豆、菜花、茄子等則性平偏溫，適宜平日進食。但她強調，若體質良好、脾胃運化佳，正常均衡飲食即可，若有疑問應向中醫師查詢，因食物本身有寒熱偏頗，切勿過量進食某種食品。

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年青夫婦調理3個月成孕

曾有30多歲的婦女有輕度輸卵管黏連，因而對生育十分焦慮。原來她婚後暴脹十數公斤，行樓梯易氣喘，手腳也冰冷。經診斷後發現她肝鬱、腎虛、寒濕重3大問題齊集，加上易怒性格，與丈夫的感情也變差。檢查也發現，丈夫的精子畸形率高達99%。其後二人以針灸及中藥整體調理，醫師亦藉溝通梳理夫妻間的感情問題，體質變好、壓力排解後，約3個月便成功懷孕。王醫師提醒調理身體以外，調節情緒亦相當重要。

養生助孕貼士

  • 作息規律，避免過度疲勞。建議晚上10時前入睡、早上5時起床，有助陽氣升發。
  • 注意避風寒，少吹冷氣
  • 少吃寒涼食物
  • 保持心情舒暢

冬季溫補氣血湯水推介

若冬天易手腳冰冷，王醫師建議飲生薑羊肉湯。羊肉補陽氣，生薑驅寒，當歸補氣血，此湯有溫補氣血、補腎、提升陽氣之效。
＊材料（2人份量）：羊肉1至2斤、生薑30克、當歸2至30克

記者：吳霆俊

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