銀屑病丨冬天乾燥銀屑病易復發加重　醫生教6大銀屑病護理貼士

▲ 盧景勳醫生分享6大銀屑病護理貼士。

銀屑病是一種慢性免疫系統疾病，由於免疫系統失衡，導致患者皮膚發炎，出現紅色斑塊，表面有銀白色的鱗屑。冬天寒冷乾燥、日照時間較短，銀屑病病情有可能加重，TOPick請來皮膚科專科醫生盧景勳，分享6個銀屑病冬季護理貼士，供患者參考。

1.日常個人清潔

盧醫生指出，如患者洗澡的時間愈長、水溫愈高，皮膚會流失愈多油脂，容易龜裂，加劇發炎情況，他提醒患者洗澡時間不宜過長，應控制在合理時間內，並選擇一個合適、舒服的水溫，避免灼熱皮膚。

2.正確皮膚護理程序

盧醫生建議患者洗澡後可塗抹潤膚膏，有助改善皮膚乾燥、龜裂的情況，而挑選潤膚膏時，應避免選擇有香料、防腐劑含量高的產品，以免刺激皮膚，適得其反。

3.冬季衣著貼士

患者要留意衣服物料的選擇，建議可穿著棉質、透氣的衣服，以免焗住汗水，刺激皮膚情況，如果對某一類材質過敏，例如尼龍等，應避免穿著該材質的衣服。

4.預防上呼吸道感染

盧醫生表示，如果患者有任何感染，包括上呼吸道感染等，會影響免疫系統，加劇發炎情況，因此在冬季流感高峰期，醫生會鼓勵患者注射流感疫苗，同時做好個人體質管理，預防病毒感染。

5.改善腸道生態

盧醫生引述本地研究指出，銀屑病與腸道微生態失衡存在關聯，經常進食油炸、加工或重口味的食物，會破壞腸道微生態系統，影響身體免疫系統，導致炎症加劇。他提醒患者要養成良好的飲食習慣，少吃以上食物，如本身有腸道問題，可咨詢醫生，是否需要配合益生菌治療，調整腸道微生態。

6.舒緩情緒壓力

盧醫生提到，免疫系統受情緒壓力影響，假如長期受壓或壓力過高，免疫系統會變差，身體炎症會更嚴重。盧醫生鼓勵患者不要灰心，當發現病情時，要及早求醫，才能達到最好的治療效果，而日常亦應注意調節心態，舒緩壓力，以及定期進行適量運動。

▲ 皮膚科專科醫生盧景勳。（越玲瓏攝）

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記者 : 沈佩珊