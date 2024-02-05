鄭啟泰逝世丨馬浚偉坦言不察覺鄭啟泰生前有異樣　馬仔：相信將來會在天家再見

▲ 新城廣播首席營運總監馬浚偉回應鄭啟泰逝世此不幸事件。

DJ鄭啟泰（Eric）在日前才宣布成功向女友王雁芝求婚及回歸新城電台，可是鄭啟泰卻在前日（2月3日）突然逝世，終年56歲。在今日（2月5日），現職新城廣播首席營運總監的馬浚偉在新城電台接受媒體訪問，首度親對此不幸事件作出回應。

馬浚偉指，獲鄭啟泰家人的同意下，在後天的周三（2月7日）下午4時播出鄭啟泰紀念特輯，說：「希望表達心意也秉承Eric帶給觀眾開心歡樂的精神。」

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鄭啟泰逝世丨馬浚偉未覺鄭啟泰有

當日，由馬浚偉力邀鄭啟泰回巢，原定在新城知訊台開咪，與T-Max、麥皓兒齊主持直播節目《得閒High Tea》，馬浚偉說：「由於Eric本來是與2位年青新人合作，2位主持人會繼續做下去。」同時強調如Eric家人有需要，他自己個人或新城電台都會全力協助。

他回憶稱，當年與Eric在TVB時相熟，說：「得知死訊時感震驚、突然。」但由於二人有共同信仰，他覺得至少在Eric生前最後兩星期，二人都相當開心、不帶遺憾，並說：「相信將來會在天家再見。」

被問到與鄭啟泰生前最後見面時，覺得對方身體狀況如何，他稱：「Eric當時的面色狀態不錯，但其身體情況方面就需由Eric的家人作交代。」他強調自己很不捨得對方，說：「很可惜失去了經常帶歡樂給大家的朋友。」

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記者：陳曉柔