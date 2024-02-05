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農曆新年︱5大賀年食品易誘發小兒濕疹　中醫拆解1款糕點最高危

兒童健康 15:10 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

5大賀年食品易誘發小兒濕疹，中醫拆解1款糕點最高危。

農曆新年將至，小朋友最期待莫過於逗利是和享用各式賀年食品。不過有中醫師提醒，有5種賀年食品容易誘發小兒濕疹，亦有部分屬性偏燥熱的零食易致便秘、口瘡，兒童應避免進食過量。

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5大易誘發濕疹賀年食品

註冊中醫師胡凱淋曾於TOPick撰文，表示誘發小兒濕疹與脾胃虛弱，痰濕積聚有莫大關係，以下5種賀年食品猶為容易引發小兒濕疹爆發，當中以5粒*為最危險。

1. 蘿蔔糕 

高危指數：***

蘿蔔糕高危，原因是濕疹小孩容易對蝦、蟹敏感，而蘿蔔糕多會加入蝦米、蝦乾等製作，多吃或會引發小孩敏感。此外，蘿蔔糕內的臘味，油份重，加上油煎，屬中醫所說的「肥甘厚膩」，會增加脾胃負擔，造成痰濕積聚，令濕疹惡化。

2. 年糕

高危指數：****

年糕由糯米製造而成，糯米黏濟難以消化，同樣會增加脾胃負擔，造成脾虛濕困，誘發濕疹。

3. 油炸食物︰煎堆、角仔

高危指數：***

油炸食物既燥熱，亦生痰，痰濕礙胃，減弱脾胃運化功能，痰濕積聚則引發濕疹；燥熱上火易咽痛，亦是另一個會引致痰濕生的原因。

4. 甜食︰糖蓮藕、朱古力

高危指數：**

中醫說「甘味入脾」，甜食滋膩礙胃，多吃更會影響小朋友進食正餐之胃口，影響到日常進食。不過，亦因為這類甜食都以一小塊一小塊包裝，家長較容易控制小朋友食量。小嚼可以，過量才會有負面影響。

5. 堅果︰花生、瓜子

高危指數：**

濕疹兒童脾腎較弱，較容易兼發花生或其他堅果類食物有敏感。花生可以導致過敏性休克，嚴重者會致命。

不過，亦有研究指出，花生敏感與濕疹爆發並沒有直接關係。家長應多留意濕疹小朋友是否有個別食物敏感狀況。

胡醫師補充，不論食物好壞，任何食物都不應進食過量，過量會對身體有不良後果，中庸之道才是最重要。

對於患有濕疹小朋友，又或是沒有濕疹、單純脾胃虛弱、食滯腹脹的小朋友，有個可以即時進行、簡單可靠的小兒推拿按穴方法——「揉板門」。

位置︰母指下側手掌肌肉，即「大魚際肌」中間凹陷位

手法︰按揉大魚際肌中間凹陷位，按揉至小朋友胃脹感減輕，若食滯情況嚴重，可稍稍增加力度。

3類食品易致便秘生口瘡

註冊中醫陳洛亦曾於TOPick撰文，指小孩乃陽熱之體，過食溫熱辛燥之品則容易助熱生火，熱邪耗傷津液，胃熱則易生口瘡、腸熱則易致大便乾硬、便秘。以下3類食品屬性偏燥熱，小童應避免過食。

油炸食物：

  • 炸油角
  • 笑口棗
  • 蛋散
  • 煎堆

加工果仁：

  • 蜂蜜牛油杏仁
  • 鹽焗開心果
  • 芥辣豆

零食：

  • 朱古力
  • 牛油曲奇
  • 餅乾

以上美食建議每日進食不超過5件。

她又提醒，一些難消化的食物，如各樣傳統糕點（蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕、芋頭糕等），以及糖分高的賀年食品，如糖果、糖蓮子、糖蓮藕、糖椰絲，亦應注意進食量。

由於小孩的脾胃發育未全，消化功能較成人差，過食油膩和甜食容易影響脾胃運化，導引痰濕內生，痰濕留於體內日久不袪則會鬱成邪熱，最終造成濕熱體質。濕熱之邪鬱蒸胃腸應會出現口氣、大便黏滯難排等症狀。

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責任編輯：王明芳

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