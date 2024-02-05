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【美斯齋坐】主辦單位Tatler辦公室沒營運　美斯坐隊巴準備離港

社會 15:26 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

美斯表演賽的主辦單位，黃竹坑辦公室今日沒人營運。（陳靜儀攝）

美斯（Leo Messi，又譯名梅西）昨日（4日）僅列席香港大球場的表演賽，跟烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，引發港府和球迷不滿，聲討主辦單位Tatler Asia盼取回公道，了解事情始末。

美斯沒上陣參賽，引發不滿。TOPick記者今日中午12時許，到達Tatler Asia位於黃竹坑的辦公室視察，發現辦公室「熄晒燈」，沒員工在內，公司門口地面堆了3至4封信，沒人領取；還有UPS的取件通知文件，也沒人處理。

辦公室貼出告示，下午1時至2時午飯時間，但未到午飯時間，辦公室已經無人。

視察期間，有送貨工人盼運送兩棵年花到寫字樓，惟寫字樓沒人，無法親自簽收。結果經大廈保安協助下，把年花擺辦公室門口，充當完成付運。

網民影到美斯隊巴坐滿人，似是準備離港。（fb圖片）

美斯隊巴坐滿人似離港

至於美職球隊國際邁亞密一行職球員，下午1時許球隊大巴於香港仔隧道入口現身，車內載滿職球員，似是準備離港。

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+2

楊潤雄：事前不知美斯傷勢

港府雖已兩發聲明回應，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（5日）再開記者會，回應事件。

楊潤雄表示，下半場開始時，港府發現美斯仍未落場，已不斷跟主辦方聯絡，要求他們聯絡球隊，讓美斯落場，但最終不成功。至完場前10分鐘左右，主辦單位才最終確認，美斯不能出賽。

再被追問美斯名字沒於出場名單出現，連後備都無，主辦單位是否存在欺騙？楊潤雄解釋，因主辦單位明言美斯會於下半場上陣，港府好緊張，一路都有追問情況。他強調，曾向主辦方多次反映，要力求讓美斯出場，以至讓美斯跟外界公眾球迷交代，作為補償，但都不成功。

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記者：陳靜儀

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