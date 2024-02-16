飲食失調｜女兒患暴食症　1餐吃10份外賣月花2萬元　父不堪壓力暴力制止：讓她去死

▲ 女兒患暴食症，1餐吃10份外賣月花2萬元，父不堪壓力暴力制止：讓她去死！

暴食症患者除了需要醫療介入，身邊人與其溝通亦要注意方法，不能暴力制止。内地一名女子因患暴食症到精神科求醫，期間控訴其父親使用言語暴力制止她進食。而陪同求醫的父親則反駁指女兒1餐要吃10份外賣，暴食行為令每月開銷高達2萬元（人民幣·下同），無可奈何下才用激進方式和女兒溝通，令醫生聞言後直搖頭。

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據内地媒體報道，上海一對父女前往當地精神衛生中心求醫，原因是女兒患有暴食症。問診期間，女兒情緒崩潰向醫生控訴，指父親不讓她吃東西，更發誓自己絕對沒有亂講：

「我爸不給我吃東西。我要吃我很痛苦，跟他說，然後他就讓我去死，說『你要吃你自己去賺』、『我給你吃X』。」

醫生聞言感到震驚，遂詢問同行的父親為何說話如此極端。而父親委屈解釋，女兒因暴食症，吃一餐飯要叫10份外賣，1個月累計開銷高達2萬元，令家庭負擔巨大。他急於想控制女兒食量，但沒注意表達方式，無奈稱：「有時候實在是沒辦法。」

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醫生籲父女同住院治療

主治醫生、上海市精神衛生中心主任醫生陳珏建議，父女兩人應一同住院治療：

「爸爸要學習如何用適當的方式和女兒溝通，有時候你的罵會加重女兒的病情。（治療暴食症）不僅僅是她一個人吃藥，你們之間的交流溝通也需要處理。」

不過，面對醫生的勸籲，父親始終抵觸表示「關鍵是很難溝通」、「天天陪著可能是不行」、「我也要工作的」，婉拒留院接受溝通培訓。

網民評論兩極

個案一出，引來網民在評論區熱議紛紛。不少人批評醫生最後的治療方案不恰當；但也有人認為醫生是觀察到父女兩人都出現了心理問題，導致互相折磨，才要求他們都需要住院，用心良苦。還有人提醒，暴食症很危險，若不及早干預後果嚴重：

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2大進食失調症症狀

香港每百人約1至3人患進食失調症，其中包括「厭食症」和「暴食症」。據中大醫學院香港進食失調中心資料顯示，全港每100人便約有1至3人患上進食失調症，亦有不少人因自己的身型受到不同程度的困擾。患者會出現情緒問題、身體併發症和影響其日常生活的表現（如社交、學業和事業等）；而且患者的家人亦會隨之受到負面影響。

進食失調症表面上好像是與飲食有關的疾病，其實它們與患者的情緒、成長及人際關係亦有著不可分割的關係。如沒接受適時的診治，患者或因體重過輕或使用不當的補償性行為，而導致嚴重的身體併發症，如電解質不平衡、器官萎縮、心跳減慢和血壓降低等。

「厭食症」和「暴食症」的症狀包括：

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治療方法

精神科專科林震醫生曾接受訪問指出，藥物治療和心理治療是根治暴食症的不二法門，認知行為治療或家庭治療對醫治暴食症效果比較顯著。

首先，患者需要用飲食日記 (Food Diary) 記下每天自己的飲食習慣，這樣有助治療師了解暴食的習慣和相關的生活因素，從而分析甚麼情況會引發暴食行為。另一方面，患者也建議實踐均衡的飲食習慣，例如定時定量進食，不要過份節食或禁食，同時要避免在家儲存過多食物，這些習慣對康復至關重要，因為當血糖能保持平穩，這樣患者就不會出現強烈的飢餓感覺，暴食循環也能停止。

此外，如發現焦慮症或抑鬱症和暴食症緊扣在一起，情緒問題就要和暴食症一併處理。

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