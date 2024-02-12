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誤吞異物｜男子酒醉誤吞烤肉籤　1原因3個月後始求醫　揭腸道遭刺穿流灰黑膿液

食用安全 11:30 2024/02/12

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男子酒醉誤吞烤肉籤，1原因3個月後始求醫，揭腸道遭刺穿流灰黑膿液。

陝西西安一名28歲男子近日飲醉酒後，不慎誤吞一枝13cm的烤肉鐵籤，隨後出現腹痛、下肢劇痛等症狀，甚至疼痛至無法行走。不過，他3個月後才前往醫院求醫，經檢查發現鐵籤已刺穿腸道，形成膿包，醫生最終透過手術取出鐵籤，並把180毫升的灰黑色膿液引流至體外，男子情況才慢慢好轉。

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綜合内媒報道，28歲事主近日與朋友在烤肉店飲酒期間，不慎將一枝長13cm的烤肉鐵籤吞進肚子，不過因為酒醒後未有感到不適，故始終不作理會。然而，他在一個月後開始出現腹痛、精神變差、飯量少，體重減輕約22磅；3個月後他的左下肢出現劇痛，無法獨立行走，於是前往醫院求醫。

經醫生檢查後發現，烤肉籤已經戳破其腸道插入腹壁，並在腹膜後形成一個大膿包。隨後醫生為他進行手術，從腹腔内取出一枝長13cm的金屬籤狀物，並在膿包裡引出180毫升散發惡臭的灰黑色膿液。事主下肢疼痛的症狀在手術後第2天已經明顯緩解，可自主落地走路，目前事主已康復出院。醫生提醒，若不慎吞食異物需盡快就醫，切勿不可因沒有症狀而忽視。

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