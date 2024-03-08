教評專欄｜兩名夢想家推動地球可持續發展　獲邀到羅陳楚思中學分享以生命影響生命

一個不一樣的黃昏，同學正在準備着他們的第一次。1月26日學校舉行了第一次的高桌晚宴，旨在通過賢達的分享，開拓學生的視野，同時讓他們發揮組織及領導的能力。

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極地研究與南極精神

我們邀請了兩位嘉賓，一位是極地科學家及中國極地博物館基金創辦人李樂詩博士，另一位是「2041香港」的聯合創辦人，一位年輕人黎琸瑤女士，她致力於在香港推動可持續發展和減緩氣候變化的行動。

李博士的精彩分享擴展了學生的眼界，帶領他們深入了解極地探險，認識到極地研究和環境保護的重要性。其中最令人振奮的是李博士分享了他每二十年的人生計劃。黎琸瑤女士（Christie）由於潛水與海洋結緣，並於2019年隨著Robert Swan領導的南極考察團踏足南極洲。回到香港後，她決心將南極的經驗轉化為推動改變的力量。

生命影響生命

這兩位夢想家的分享告訴我們，追夢不分年齡，而支持可持續發展和珍惜地球也是如此。李博士通過他對人生的規劃、對夢想的堅持，以及將興趣和能力轉化為影響世界的力量，為下一代和這個地球無私地奉獻了財富和時間，從行動到教育，展現了持續使命的精。

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Christie從好奇心的探索開始，通過實踐和推廣，展現了年輕人用熱情追尋夢想、堅持不懈為地球做出貢獻的精神。這兩位夢想家都利用生命影響生命，感染身邊的人，是我們值得學習的典範。

相信大家通過這個黃昏開拓了眼界，敞開了心靈，追求知識，規劃人生，並體會到熱情追夢的力量。讓我們不論年齡如何，都激發自己實現志向、為世界貢獻熱情的能力。

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