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娛圈有喜丨文凱玲下月將與外籍男友成婚　 過大禮豪晒12對龍鳳鈪

娛樂 16:41 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

文凱玲（Connie）將在下月將與外籍男友成婚，恭喜晒！

恭喜恭喜！41歲的文凱玲（Connie）將於3月中與拍拖5年的外籍男友Jason與3月中結婚，二人上周二（30日）完成過大禮，大晒比臉更大的心型花膠扒、鮑參翅肚、12對龍鳳鈪，一對準新人都笑得相當幸福！

狀王之王丨文凱玲「穿越」再演風塵女子　港大畢業選港姐成晶女郎

文凱玲將出嫁

準新娘文凱玲透露：「疫情之前男朋友已經求咗婚，幾年後終於著手籌備婚禮嘅時候，本身想一切從簡，但估唔到加拿大長大嘅Jason竟然想跟足傳統過大禮，但無從入手，好在有萬能既Wedding planner 同埋過大禮公司手把手教佢點準備同點擺靚啲過大禮用品，先有咁靚既場面。」

她續指：「當日儀式嘅時候我要先留喺房裏面，完成之後出嚟一睇，成個客廳都擺滿晒嘢！真係確實有種待嫁心情，非常驚喜，父母滿意收禮!  屋企人都好開心！」

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文凱玲參加港姐入行

文凱玲於香港大學心理學系畢業後，在2004年當機艙服務員。

她十分顧家，為分擔父母的經濟負擔，自15歲起便開始做兼職，曾從事飲食業、地產業及派發傳單等，更為儲錢而住劏房及節衣縮食。之後，當空姐時更將一半收入給家人作生活費，可說既慳家又孝順。

之後，文凱玲參選2010年度香港小姐競選，可惜八強止步，而該屆冠亞季軍分別為陳庭欣、張秀文、莊思明。

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成為晶女郎

文凱玲在選港姐後獲得入影圈的機會，得到李蘊經理人賞識簽約成為旗下藝人，先後參演《喜愛夜蒲2》、《黑色喜劇》、《鴨王2》等多部電影。

及後，她獲得王晶賞識接拍其執導或監製的電影《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲II》，奠定晶女郎地位。擁有好身材的她亦十分大方，即使要全裸也照演出，十分專業。

在2017年，她首次接拍電視劇《賭城群英會》，與謝賢、馬國明及佘詩曼等合作，也演出過ViuTV由鄭中基、張可頤主演的《暖男爸爸》等，但就以《一舞傾城》演出最為令觀眾有深刻印象！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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