農曆新年2024｜5大商場主題打卡裝置一覽　醒獅迎福行運好意頭

▲ 青衣城以「醒獅迎福」為題設6隻醒獅，寓意六六大順。mtrmalls提供

新年將至，市民除了可乘坐四通八達的港鐵到親朋好友家中拜年，行花市外，更可到港鐵旗下五大商場參與一連串精彩新春活動迎接新一年，感受喜慶節日氣氛。

港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方攜手推出「龍騰獅躍迎新春」及「繁花似錦慶豐年」活動，並分別打造「福運過龍年」、「醒獅迎福」、「花漾龍門」、「鴻運舞獅」及「繁花綻放新春庭園」5大主題打卡裝置，祝願新一年步步高陞，事事如意。

▲ 瑞龍造型裝置由國家級非物質文化遺產傳承人甘狄英師傅與其徒弟張晉瑄小姐聯手製作。mtrmalls提供

大師級製瑞龍裝置

「龍」在中國傳統文化中有吉祥、尊貴的寓意。適逢龍年，德福廣場與「大中華非物質文化遺產傳藝會」打造「福運過龍年」賀年佈置，邀得兩位紮作專家 — 國家級非物質文化遺產的傳承人甘狄英師傅與其徒弟張晉瑄小姐聯手合作，製作出瑞龍造型裝置，長約14米、氣勢逼人的瑞龍於商場中庭展出，祝願各位市民新年風調雨順，繁榮安泰。

場內更設置仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新年祝福，將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現，亦祝願大家新一年心想事成！

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寓意六六大順

喜氣洋洋的農曆的其中一項重頭戲必然是舞獅，而新年舞獅活動歷史源遠流長，今年青衣城以「醒獅迎福」為主題，於高達4.8米高的傳統戲棚背景下設置6隻不同顏色的醒獅，分別代表健康、財運、家庭、事業、學業及愛情，同時寓意六六大順，期望為市民帶來開心好意頭，並藉此傳承醒獅這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

農曆新年的來臨，象徵一元復始，萬象更新，大地回春。因此PopCorn、The LOHAS康城及圍方分別以花為主題，呈獻「繁花似錦慶豐年」大型藝術賀年佈置，寓意新一年花開富貴，美滿如意。

中西工藝打造新春園林

春節花開人情暖，PopCorn以「花漾龍門」為主題，由花藝大師Solomon Leong 巧妙地以中國傳統的竹片工藝展現出飛龍在天的美態，同時結合西式的花藝創意，以多達10款花打造出精緻花圃，將商場中庭打造成優雅的新春園林，滿載喜悅繽紛氛圍的花花世界。

▲ PopCorn以「花漾龍門」為主題，以多達10款花打造出精緻花圃。 mtrmalls提供

Q版醒獅助陣

新春適逢情人節，當然少不了女生最愛的花海打卡裝置，The LOHAS康城特別以青春有活力的殷紅、炫光黃及亮橙等色系融入中國傳統醒獅，打造「鴻運舞獅」主題裝置，情侶們可於浪漫花叢間倚伴漫步，再與多個可愛造型的Q版醒獅打卡合照，共迎溫馨甜蜜佳節。

LED動感「福地」

圍方於龍年迎來開幕後首個農曆新年，與本地花藝師合作，以過萬花束配合LED屏幕打造「繁花綻放新春庭園」。庭園以寓意喜慶的紅色及溫馨的粉紅色為主調，在商場中庭以花束製成心型圖案高掛半空，地面則以LED屏幕打造充滿動感的新春「福地」，在商場的多個樓層都可以不同角度欣賞繁花綻放的震撼畫面，有沉浸花海的感覺，喜迎新春。

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圍方更邀請2024 新春花車巡遊匯演團，包括香港青少年中樂團、香港青少年管弦樂團等不同團體，為市民送上多元化新春表演。

記者：傅承嘉