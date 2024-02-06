齊賀新禧騰龍高升　本地竹藝家呈獻8米金龍藝術裝置

龍年佳節將至，衷心祝福大家龍年吉祥，騰龍高升！龍是十二生肖中地位最崇高非凡，被視為神聖和尊貴的存在，寓意着權威、力量與繁榮。ELEMENTS圓方由1月24日起於金區一樓聯乘本地竹藝家林嘉裕Inkgo Lam呈獻氣勢磅礡的藝術裝置「騰龍高升」，嵌入竹編技藝的8米高金龍裝置藝術與花卉隧道。欣賞傳統的文化竹藝之餘，別忘記在ELEMENTS 圓方搜羅各式新年禮物，為親友送上新一年的祝福。

▲ 今個新年與家人到訪ELEMENTS圓方「騰龍高升」藝術裝置。

竹藝家Inkgo參與設計的8米高的金龍藝術品糅合傳統工藝及藝術於一身，整體結構以中國傳統物料竹為主，竹象徵吉祥、長壽和繁榮。金龍的腹部則採用精緻的竹篾編織製作而成，展現細緻精巧的工藝，呈現出細膩的紋理和高度的細節。栩栩如生的金龍展現在眼前，象徵龍年吉祥。

Inkgo師承香港末代竹蒸籠師傅呂明，致力於以傳統技藝創作具東方美學的當代竹藝。她盼以其創作傳承香港非物質文化遺產工藝，同時把竹轉化成為藝術語言，將中國古代工藝美學帶進當代藝術。Inkgo在設計金龍上運用了多種不同的竹編，包括龍身上的「菊花編」，是六角編的一種變化，編出「米」字網紋，並配上金銅色的竹篾，呈現雍容華貴的氣質，象徵健康長壽、花開富貴。她亦為每縷祥雲配上不同竹編技法及顏色，彩雲伴繞，喻意吉祥。金龍旁邊則設有一條花卉隧道，百花絢麗，高貴清雅。

▲ 香港著名竹藝家林嘉裕Inkgo Lam，自幼仰慕工藝師精湛的傳統手藝，盼以其創作傳承香港非物質文化遺產工藝，同時把竹轉化成為藝術語言，她的竹藝作品相續於香港、日本、加拿大及英國展出。

當代藝術的新語言-竹篾編織



作為藝術家，Inkgo致力於將竹篾編織這門傳統工藝轉化為當代藝術的新語言。面對將傳統與現代結合的挑戰，她不斷探索創新方法，以保持作品的獨特性和文化價值，希望通過合作與教學，不僅保存這份工藝，更激發新一代對傳統藝術的熱情和尊重。

▲ 竹藝家Inkgo Lam設計的竹花。

合作的核心理念



ELEMENTS 圓方將五行元素創新融入空間設計，啟發了Inkgo將傳統竹藝與現代生活結合的創作理念。在這次合作中，她深入挖掘竹材本身的美學，並巧妙地將其獨特風格與ELEMENTS的品牌精神融合，創造出具有文化深度的藝術作品。透過此次創作，不僅呈現了工藝之美，也探索了當代設計與傳統技藝的可能性，期待未來能延續這種跨界合作，讓更多人感受到這份文化薈萃的魅力。



教育與傳承



Inkgo 將傳統竹篾編織的藝術與當代設計巧妙結合，創造出獨一無二的語言，不僅挑戰了自我，也拓展了藝術的邊界。面臨着傳統與現代的交融，她遵循着一個核心理念—尊重竹藝的純粹性，同時探索新的表達方式。她認為，教育與傳承不是負擔，而是鼓勵新一代了解並珍視香港工藝的機會。透過她的努力，竹藝在創新中煥發新生，同時保留了其獨特魅力。

▲ 充滿浪漫氣息的花卉隧道適合情侶到訪。

ELEMENTS圓方－「騰龍高升」藝術裝置詳情

活動地點： ELEMENTS圓方金區

開放日期：1月24日至2月25日

開放時間： 上午10時至晚上10時



（特約）