投資講座｜七師傅親授增運秘笈   發達由李嘉誠的「一杯水」開始

▲ 七師傅一身喜慶打扮出席華盛証券主辦的投資講座。

每逢新年，七仙羽必定財源滾滾，工作不斷。日前，七師傅出席由華盛証券主辦的投資講座， 親身到現場為投資者傳授增運秘笈，炒熱氣氛。

【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅 七師傅：妒忌別人不如做好自己【有片】

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七師傅透露若果要吸財，必須要尋找一位合適的目標， 而她的運氣亦由一杯水開始，她說：「有次我拍節目去李嘉誠屋企，我好『狼』的，問他拿杯水來喝，他不給我，我就跳入去，沒有辦法，這個世上就是窮人最狼、 窮人最惡！我用潮州話大叫『自己人呀，自己人呀』， 後來保鏢也拿我們沒有辦法，拿了杯水給我們喝，喝完杯水之後，我們全部都發了達。」

七師傅又稱，當日在場的那班藝人，現在全部發了達，工作一單接一單，她自言現在賺取的錢都是因為那杯水的能量。

不過師傅強調：「千萬不要找我做目標， 因為我懂得反彈術及護法，你們吸不到我，只會傷害自己。」

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