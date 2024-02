美斯無上場丨美斯「齋坐」球迷要求回水　碧咸IG被洗版怒轟：請不要來香港

▲ 球迷湧往咸爺的IG留言。

阿根廷球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁阿密,昨日跟與港聯進行表演賽,惟美斯跟蘇亞雷斯未有上陣作賽,令一眾球迷大失所望,現場近4萬名球迷大嗌「回水」。

面對這場公關災難,身為邁亞密班主的碧咸(David Beckham)盡力安撫球迷,主動落球場幫他們簽名,不過球迷氣難下。

▲ 碧咸為邁亞密班主。 (取自instagram)

碧咸躺著也中槍

事關不少球迷湧往碧咸的IG,於一段日前的帖文留言表達不滿,該帖文內容是碧咸感謝大家的支持和愛護,但球迷紛紛留言大呼;「Refund to Hong Kong people!」

另外,有人大鬧碧咸欺騙球迷入場:「Don't come back to Hong Kong Pls! You let us down! Some people travel all the way to Hong Kong (請不要來香港! 你讓我們失望了! 有人大老遠去香港)」、「Dear David, thanks for ripping off 38,000 Hong kong fans today!(碧咸,感謝你今天欺騙了38,000名香港粉絲)」和「呢個隊係騙晒全香港人! 永遠不要再支持邁阿密國際!」

外媒廣泛報導事件

有內地球迷不滿碧咸將美斯當做收錢工具,但是未有尊重美斯和一眾買票入埸的球迷,另外有球迷要求碧咸跟香港人道歉。

這件球壇國際盛事更令香港「揚威國際」,事關不少外國媒體如《路透社》、《彭博》、《每日郵報》、《CNN》等以「憤怒球迷要求退款」、「碧咸被噓」等為題報導此次事件。

