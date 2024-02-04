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飯戲攻心2丨張家輝現身支持張繼聰賀歲片　謝安琪力撐阿聰勁恩愛

娛樂 21:01 2024/02/04

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

張家輝現身《飯戲攻心2》「群星飯腳場」撐張繼聰。

賀歲片《飯戲攻心2》在今晚（2月4日）在西九舉行群星飯腳場，廣邀藝人好友出席，除主創成員包括導演陳詠燊（Sunny），以及5位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、陳湛文以及魏浚笙外，影帝張家輝驚喜現身，謝安琪（Kay）也到場支持張繼聰。
 
原來今次是阿聰誠邀家輝哥出席，因為二人自2015年合作由家輝執導的作品《陀地驅魔人》後成為好友。家輝指，一直都欣賞阿聰演技，故特地前來捧場，亦期待再合作。阿聰亦感謝家輝百忙之中抽空現身，表示非常感動。

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《飯戲攻心2》群星飯腳場。

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飯戲攻心2丨謝安琪力撐丈夫

至於Stephy、Ivana見到影帝駕臨亦相當興奮，幾位主演都同聲表示想跟家輝合作。

至於Kay到場撐丈夫，張繼聰亦於個人社交平台上載與Kay合照，透露太太非常喜歡《飯戲攻心2》︰「最重要嘅人終於睇咗，表示非常喜歡！」
 
除5位「飯團」和Jeffrey外，有份演出《飯戲攻心2》的米雪、廖子妤、蔣志光、黎彼得、楊偲泳、伍詠詩都有到場，至於其他撐場演藝好友包括何超蓮、羅孝勇、白只、黃愷傑、黃溢濠、劉以達、譚玉瑛等。 

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