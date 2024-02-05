創作歌手｜Manson張進翹感恩能繼續做喜歡的事　JC陳詠桐為下月處女騷加緊練習

▲ Manson張進翹、JC陳詠桐日前出席商場活動。

張進翹（Mansonvibes）及陳詠桐（JC）日前在商場跟現場觀眾慶祝農曆新年，演繹多首經典歌曲，感受濃厚的佳節氣氛！

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Manson感恩能繼續做喜歡的事

剛與張繼聰及梁釗峰開騷的Manson，表示音樂會中的歌曲花了不少心機改編，相信可予樂迷耳目一新的體驗。

完騷後，張繼聰大讚他別具個人風格，創作的歌曲很有型及獨特，亦有很狂野的台風，與真人「乖乖仔」的形象反差甚大，Manson則謙稱感謝前輩的提點，並表示這個組合簡直是「有今生，冇來世」，每次與他們相處都學到很多，特別希望向張繼聰學習其幽默應對和演戲心得，以及從釗峰學習其現場演唱的技巧，期望很快能與兩位再度合作。

而上月尾生日、踏入31歲的Manson表示，感恩自己能繼續做喜歡的事，希望大家新一年可以身體健康，福星高照，開開心心！

▲ Manson張進翹（發相）

JC下月開處女騷

去年4月宣布回復自由身、轉行教聲樂的JC，將在今年3月首次開個人演唱會，對此表示既期待，又緊張，開心能夠擁有第一個演唱會與粉絲互動，並可在舞台上向大家演繹自己對音樂的看法，同時覺得壓力很大，擔心自己的狀態未必很好而辜負了大家的期望。

JC表示會為演唱會，向不同的音樂前輩取經，加緊練習，希望將最好的一面呈現出來，並請大家多多支持演唱會。

▲ JC陳詠桐（發相）

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