感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原

▲ 註冊中醫師張家穎推介感冒復原湯水。

【湯水/湯水食譜/呼吸道感染/感冒/咳嗽】近日天氣反覆，加上感冒、流感、新冠病毒肆虐，小朋友抵抗力弱，一旦生病，「手尾」可以很長。註冊中醫師張家穎推介一款感冒復原湯水，有助補氣止咳，鞏固免疫力。

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感冒後胃口差口腔潰瘍

張醫師分享案例，指近日有家長帶6歲的女兒前來求診，她在一星期前感冒、發燒，服用西藥後已經退燒，但胃口變差，出現口腔潰瘍、口瘡的情況。張醫師表示，以上情況是由於免疫力太差所致，她處方黃芪、人參、白朮、茯苓等健脾胃的藥材，有補氣，改善腸胃功能功效，女童服藥後胃口變好，口腔潰瘍、口瘡問題亦逐漸復原。

張醫師提到，很多家長都會準備中成藥「看門口」，但未必懂得如何分辨症狀、寒熱屬性，例如小朋友出現咳嗽、喉嚨痛時，家長可能會讓他們服用有清熱功效的藥物，但在有咳嗽的情況下，服用過量清熱藥，容易變成喉嚨痕咳，因此建議由中醫師制定個人化的處方。

感冒分寒熱證型

在中醫角度，流感、感冒有分風寒、風熱兩類證型，風寒感冒主要會出現沾寒沾凍、周身骨痛、乾咳、喉嚨痕的症狀，且痰液較稀，呈透明狀；而風熱感冒的特點為喉嚨痛、咳黃痰、發燒。不過，患者可以同時出現多種症狀，因此難以自行判斷證型。

感冒復原湯水

很多患者感冒後，都會出現持續咳嗽、喉嚨痕癢的症狀，張醫師推介一款適合感冒後復原的食療，有助補氣止咳，舒緩不適。

功效：

補氣健脾，鞏固免疫力，輕微化痰止咳作用

材料：(3-4人份量)

五指毛桃 20克

黨參 10克

白朮 10克

南杏仁 12克

北杏仁 6克

紅棗 5粒

陳皮 1塊

生薑 2片

瘦肉半斤 / 腰果1兩（素湯）

做法：

將藥材浸泡20分鐘

瘦肉汆水後備用

將所有材料放入煲內，加2公升水

開大火煲滾後轉細火，煲約1.5小時，加適量鹽調味即可

適合人士和注意事項

胃口太差、胃脹、積滯太多的人士，不宜加入黨參、紅棗，另建議求醫調理消化功能

肝腎功能不佳人士，採用任何藥膳前都應諮詢中醫師意見

張醫師又補充，如果希望有潤肺、安神的作用，煲湯時可加入10克百合；體質虛弱、怕風怕凍者可用黃芪取代五指毛桃，素食人士可以腰果取代瘦肉，亦加入紅蘿蔔、栗子。

▲ 註冊中醫師張家穎。（林綺虹攝）

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記者：沈佩珊