禮金問題｜男方用畢生儲蓄買金器付首期　女友堅持20萬禮金男生崩潰決斬8年情

▲ 內地一對準新人為禮金的數目而爭持不下，最後更分手收場。

結婚前要籌備的事情眾多，為新人帶來不少的煩惱，談禮金便是其中的一項。內地一對準新人為禮金的數目而爭持不下，家境清貧的男生不願增加父母的壓力，而女方則認為是誠意的問題，各持理據，最後更慘變分手收場。有網友對此慨嘆，「聘金是女性的保障，那麼男性的保障又是什麼？」

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綜合內地媒體報導，女方姓張年29歲，是浙江寧波人，男方姓吳來自北方某個省份。張女透露，兩人自大學時相戀至今8年，畢業後均留在杭州工作。她憶起，兩人感情甚好，幾乎沒有怎樣吵架，但當籌備婚禮到傾禮金的環節時，爭吵聲便不絕。

張女指出，父母要求男方給予禮金18.8萬人民幣（約20.7萬港元），但吳男一家希望定在6.6萬人民幣（約7.3萬港元）。

對此，女方一家十分不滿，張女指出，父母早已說明不會收下這筆款項，

反而會再給我添10萬（人民幣，約11萬港元）元，湊成28.8萬元（人民幣，約31.7萬港元）作為嫁妝帶到新家去，另外還陪嫁一輛汽車。

說到底，張女認為父母只是在意男方的一個態度，因為她家中就她一個女兒，希望得到對方的重視，這樣父母才放心把女兒嫁過去。在爭拗的過程中，張女更看到男友表現出小氣及斤斤計較的一面，她對此形容是「面目猙獰」。

對於女方的控訴，吳男也為自己作出了辯解。他指出，自從兩人決定定居在杭州時，種種沉重的開銷已經壓得他們一家透不過氣來。

吳男的父母是普通打工仔，買樓的首期、房子裝修費用、辦婚宴開支、買金器等，已經花光了父母畢生的儲蓄，吳男為此已感到十分的歉意，

如果現在要他們再拿出近20萬元來作彩禮，對他們壓力太大了。

此外，吳男也參考了家鄉普遍的禮金價，然後才定下此數，所以並沒有待薄對方之意，只希望女方一家能夠作出體諒。不過，兩家人幾經商討，也得不出一個共識，最終令一對準新人未能走到下一步。

看到張女和吳男的故事，令不少網友感到唏噓，「8年的感情因十多萬而沒了,值得嗎？」、「男的幸運吧，早點認清，不然往後更多『理所當然』。」

也有人認為高禮金額是不公平的，「一邊要平等，一邊又要聘金，男方掏空六個錢包去支付高額彩禮，到底是結婚還是賣女兒？」

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責任編輯︰王明芳