農曆新年2024︱各大超市優惠合集　百佳、惠康辦年貨儲8倍積分

▲ 各大超市優惠合集。

臨近歲晚，又要開始辦年貨迎接新一年，TOPick為大家整合了百佳、惠康、一田等大型超市推出的優惠合集，儲積分之外又可掃平貨，記得留意！

最新影片：

百佳：買指定產品賺8倍積分

由即日至2月8日凡購買指定產品可賺「易賞錢」8倍積分，其中包括金田禾珍珠米5公斤裝（$56.9）、嘉頓榛子朱古力曲奇和杏仁牛油曲奇禮盒（$69.8）、藍冰啤酒330毫升12罐裝（$48）等。而綁定滙豐白金Visa卡，可獲3倍抽獎機會，並可抽專屬禮物。

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登記成為易賞錢MoneyBack App會員，在2月1日至2月18日作指定消費，可參加大抽獎，獎品總值高達1億。此外，百佳亦有多款送禮自用的特價產品：

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惠康：買賀年禮盒滿$288賺20倍yuu積分

即日到2月8日，買糖果、朱古力、餅乾、果仁及麵類賀年禮盒滿$288，可賺20倍yuu分，相等於10%回贈，而買御品皇泰國茉莉香米、罐裝鮑魚、蛋卷／鳳凰卷、Godiva精選禮盒裝朱古力、老協珍／官燕棧產品等，可賺8倍yuu積分（優惠只適用於yuu會員）。

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DON DON DONKI：新春團年喜DON DON

即日到2月18日，DONKI推出一系列應節賀年必備好物，包括清潔優惠套裝、美酒及各式日本禮盒，亦有自家研發日本瑤柱蘿蔔糕、日本和牛、豚肉、魚蛋、調味香腸、急凍肉海產和肉類、全盒必備糖果、熟食、壽司、啤酒。而零食禮盒、茶葉禮盒、拉麵禮盒及咖啡禮盒以低至7折起發售，DONKI APP會員更有預訂早鳥優惠。

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一田超市 賀年食品祭「御願緣満」

由即日起到2月13日，一田超市搜羅10大老字號海味品牌的好價鮑魚禮盒、褔袋，以低至42折價格起發售，其中包括官燕棧LINE FRIENDS meets即食花膠鮑魚禮盒（$248）、安記50週年<鮑發財>寶盒（$698）、南北行〈金龍吉祥〉鮑魚養生福袋（$288）等，送禮自用都合適。

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責任編輯：王明芳