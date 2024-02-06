過關免換卡+免漫遊設定　CMHK全新長者5G Plan輕鬆北上過龍年

北上消費不只是年輕人的專利，長者$2乘車優惠北上吃喝玩樂更是樂此不疲，適逢農曆新年，不少長者回鄉過年探親團聚，離不開智能手機上網通訊、消費及娛樂。中國移動香港推出全新「長者5G內地香港服務計劃」，只需$99即每月享有10GB中國內地及香港兩地通用5G數據，過關免換卡、免設定，全面照顧長者的需要，各位孝順仔女，係時候幫爸媽登記上台送心意啦。

無論是平日北上消費或回鄉過年，以往通常有兩種方法，第一種方法預先在港訂購漫遊數據服務，缺點是稍不留神用爆數據會產生震撼賬單，以及因沒有中國內地電話號碼而無法注冊及使用内地交通出行、團購及外賣App等電子服務，出行處處受到限制。

第二種方法是過關後更換中國内地電話卡，缺點是要重新進行設定，對於長者來說過程繁瑣；另外，內地電話卡在內地時，無法使用香港本地常用的社交平台，與香港的親朋好友保持聯絡非常不便。最終只可以打長途電話聯絡，產生額外收費。

中國移動香港最新推出「長者5G內地香港服務計劃」，具備3大優點適合長者使用，讓長者北上玩得開心，用得盡興。

1. 中國內地及香港兩地共享10GB數據



月費低至$99，每月可享10GB中國內地及香港兩地通用5G數據，享受跨境無縫連接，倘若當月數據用量用完，其後會以高達1Mbps速度提供無限香港本地數據服務，滿足長者日常的上網需求，攜號轉台更獲豁免$18行政費。



2. 合約期送中國内地電話號碼服務或關聯家鄉號服務 (二選一)



合約期内送中國内地號碼服務，或關聯家鄉號服務 (二選一)。經常北上的長者，可以選擇中國内地號碼服務，過關後免換卡、免重新設定，抵達內地時即可自動轉換成內地號碼，實現跨境通訊無縫連接，長者毋須再為換卡及更改設定而頭痕。更可用來註冊綁定內地的銀行、移動支付及衣食住行APP等。跨境理財及玩樂都輕鬆搞掂！

如已有內地的中國移動號碼，可以選擇關聯家鄉號服務，綁定內地號碼至中國移動香港號碼，輕鬆管理兩個號碼的通話及訊息，避免內地號碼在香港使用而產生的漫遊收費，長者用得安心又放心。



3. 100分鐘中國内地通話



合約期内，長者可無限任用香港本地通話分鐘，以及100分鐘中國內地通話 (於中國內地接聽、撥打至中國內地/香港)，回鄉後打電話與親戚拜年話甘易。

提提大家，全新長者5G內地香港服務計劃要承諾最少使用服務期24個月，並須於登記服務時已年滿60歲，並須出示身份證明文件以作證明，每個香港身份證號碼只可享長者專屬優惠一次，優惠條款須受細則約束。

了解更多︰ https://bit.ly/42r3Yqh

而非長者嘅你又有咩選擇呢？ 5G大灣區服務計劃啱嗮你！限時優惠每月只需$168即可享有10GB中國內地、香港及澳門數據及10GB本地數據。服務計劃仲享中國內地、香港及澳門無限限速數據及免費任聽來電。唔洗擔心漫遊震撼賬單。合約期更送中國內地號碼服務，註冊使用內地吃喝玩樂app無難度。真正實現一卡走遍全中國內地、香港及澳門三地。優惠期內，仲有網店專屬限時優惠，上台即送$600超市禮券，過年年貨隨便買、利是逗到手都軟埋！

了解更多︰ https://bit.ly/3SMIrF9



(特約)